配合三倍券上路 台糖各通路推多項優惠

配合振興三倍券今天起上路使用，台糖推出多項優惠，其中蜜鄰超市不論消費金額，只要使用三倍券，就再送10%的金額商品，相當划算，民眾可以多利用。

台糖把三倍券變更大了！台糖指出，在六都皆有門市的台糖蜜鄰超市，即日起到8月底，無論消費金額多少，民眾只要持券結帳就可購得超額10%的商品，例如消費3000元，結帳時只要有使用到1張任一面額的振興券，民眾就可再選贈價值300元的商品。

此外只要消費滿200元，台糖就加贈酒精擦1包；滿500元再加碼贈送350ml的防疫酒精1瓶；台中月眉糖廠同樣推出超額消費優惠，200元振興券可買價值222元的商品；500元振興券可換購555元的商品。

台糖台南尖山埤江南渡假村，民眾只要持1000元振興券至江南渡假村，即可換購1200元的園區抵用券，意即3000元的振興券價值提升成3600元，而且無論是餐飲、住宿、娛樂消費，甚至是在園區內的市集攤販通通可以使用。