搶三倍券 黃偉哲攜手陳時中人形立牌攻略台南

衛生福利部長陳時中5月到訪台南掀起熱潮，配合暑假及振興三倍券啟用，台南市長黃偉哲又找上陳時中拍攝6款宣傳照，製成等比人形立牌放在全市11個景點，引領遊客攻略台南。

陳時中5月30、31日「防疫五月天」到訪台南造成轟動，包括濃濃Tainan style潮穿搭、豐盛府城美食自助餐與英雄宴大匯集，還有各特色景點體驗，提前幫台南在緊接著的6月7日解封宣言前打了一支「台南安心遊」的強心針。

搶攻振興三倍券及暑假觀光市場，黃偉哲攜手陳時中拍攝6款宣傳照，再製成等比例人形立牌置放在奇美博物館、和明織品文化館、尖山埤江南渡假村、頑皮世界野生動物園、台南雙層巴士（台南車站）、台南運河、西港區檨林社區發展協會（藺草帽）、台南火車站、新營火車站旅服中心、永華市政中心及民治市政中心等11處。

台南市政府觀光旅遊局表示，「全糖城市-哲哲市長+阿中部長」的人形立牌，將引領遊客攻略台南，在探尋台南之際，也能和人形立牌合影。

黃偉哲表示，今年夏天玩台南絕對物超所值，市府不僅推出6月至8月住台南抽大獎，還配合7月15日起強打的「五子登科」台南三倍券加碼千萬豪禮抽獎活動，最大獎是全新2房1廳的公寓，另有汽車、五星級總統套房住宿、搭乘帆船遊程及高額獎金等，且搭配交通部觀光局7月至10月的國旅安心遊補助，怎麼玩都划算。

台南今年夏天活動精采多元，包括即日起至10月10日的台南水域遊憩活動、7月至8月底的一見雙雕藝術季、今晚開幕至10月18日的「安平虎鯨Orca」活動、8月1日至9月5日的台南七股海鮮節，以及8月15、16日的將軍吼台南夏日音樂節。