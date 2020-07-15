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振興券領用 翁章梁馬上捐公益買嘉義優鮮農特產品花光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供

振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上行動，馬上消費，日前在縣治特區7-11超商繳了1000元預購振興三倍券，今天領券後，利用走訪海區公務行程空檔，前往商家消費，以實際行動振興地方經濟。

翁章梁分別到布袋鎮魚市場買現撈的小卷，吃蚵仔煎，花了260元，接著到八野爺商店買土產鳳梨酥，用掉400元，還到新農豆食堂買了1140元的嘉義伴手禮，也到寵物店花200元買貓砂，最後到六腳鄉安仁家園捐出剩下的1000元，「吃海鮮，買伴手禮，做公益」，3000元一個下午花光光。

翁章梁說，嘉義縣東石鄉和布袋鎮沿海水產最新鮮，蚵仔大又鮮甜，伴手禮是金字招牌，「嘉義優鮮」有的是18鄉鎮市農特產品和最道地的好滋味，各式食品應有盡有，農會、網路和商家都買得到。

他透露，土產鳳梨酥是要當伴手禮送給丈母娘，貓砂是買來送給老婆，因為家裡養了兩隻可愛的貓咪，翁章梁呼籲大家以實際行動，支持在地經濟，刺激買氣，嘉義有好山好水好人情，還有濃濃的在地好味道，趕快行動，走一趟嘉義，買回滿滿的好滋味。

振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供
振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上拿券消費。圖／縣府提供

嘉義 翁章梁 伴手禮

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