振興券領用 翁章梁馬上捐公益買嘉義優鮮農特產品花光

振興三倍券今天開始領用，嘉義縣長翁章梁馬上行動，馬上消費，日前在縣治特區7-11超商繳了1000元預購振興三倍券，今天領券後，利用走訪海區公務行程空檔，前往商家消費，以實際行動振興地方經濟。

翁章梁分別到布袋鎮魚市場買現撈的小卷，吃蚵仔煎，花了260元，接著到八野爺商店買土產鳳梨酥，用掉400元，還到新農豆食堂買了1140元的嘉義伴手禮，也到寵物店花200元買貓砂，最後到六腳鄉安仁家園捐出剩下的1000元，「吃海鮮，買伴手禮，做公益」，3000元一個下午花光光。

翁章梁說，嘉義縣東石鄉和布袋鎮沿海水產最新鮮，蚵仔大又鮮甜，伴手禮是金字招牌，「嘉義優鮮」有的是18鄉鎮市農特產品和最道地的好滋味，各式食品應有盡有，農會、網路和商家都買得到。