露營風潮商機大！ 嘉義縣露營觀光產業發展協會成立

嘉義縣露營觀光產業發展協會上午在番路鄉菜公店土窯雞店成立，共80多家露營業者參加，選出理監事，由光華村湘泉露營區負責人劉孟禾高票當選創會理事長。

露營產業協會扮演「服務業者、自律規範、敦促立法、溝通協調、保障消費、健全發展」功能角色，凝聚業者團結向心，發揮溝通協調功能，實現政府合法納管，帶動露營產業與經營環境整體提昇發展。

文化觀光局說，106年訂定「嘉義縣露營場地管理作業要點」，但目前中央未訂定露營場專責管理法規，無法律授權可做依循核發登記證或執照。

劉孟禾說，邀請阿管處長、縣府社會局科長等列席見證，協會將成為露營業者自律組織，扮演露營業與政府溝通協調橋樑，敦促政府立法輔導管理露營產業，合法健全發展，保障露營活動安全有序，維護消費者及露營業者權益。