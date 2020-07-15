露營風潮商機大！ 嘉義縣露營觀光產業發展協會成立
嘉義縣露營觀光產業發展協會上午在番路鄉菜公店土窯雞店成立，共80多家露營業者參加，選出理監事，由光華村湘泉露營區負責人劉孟禾高票當選創會理事長。
露營產業協會扮演「服務業者、自律規範、敦促立法、溝通協調、保障消費、健全發展」功能角色，凝聚業者團結向心，發揮溝通協調功能，實現政府合法納管，帶動露營產業與經營環境整體提昇發展。
文化觀光局說，106年訂定「嘉義縣露營場地管理作業要點」，但目前中央未訂定露營場專責管理法規，無法律授權可做依循核發登記證或執照。
劉孟禾說，邀請阿管處長、縣府社會局科長等列席見證，協會將成為露營業者自律組織，扮演露營業與政府溝通協調橋樑，敦促政府立法輔導管理露營產業，合法健全發展，保障露營活動安全有序，維護消費者及露營業者權益。
根據統計，全台有超過2千家露營場，全國每年露營人口估計超過200萬人次，依交通部觀光局列案露營專區資料，嘉縣露營業登記有案共有84家，幾乎遍佈18個鄉鎮市，主要以竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉及阿里山鄉等地居多，目前嘉縣露營場地年營業額約在7千萬元以上，每年到嘉縣參與露營活動者約8萬多人，露營觀光產業效益逐年擴大，是觀光旅遊產業主力之一。
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