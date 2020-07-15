快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因921震災中斷21年！149甲線道路工程今動土 盼振興觀光

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
今天動工的149甲線道路段是古坑樟湖通往草嶺地區重要道路的最後一哩路，可減少遊客從市區前往草嶺觀光勝地約半小時至一小時車程。記者陳苡葳／攝影
今天動工的149甲線道路段是古坑樟湖通往草嶺地區重要道路的最後一哩路，可減少遊客從市區前往草嶺觀光勝地約半小時至一小時車程。記者陳苡葳／攝影

雲林古坑通往草嶺的149甲線因921震災中斷21年，今天舉行動土啟動進行修復工程。縣長張麗善表示，縣府向中央爭取1億經費投入改善，預計明年3月完工，屆時全面恢復通車，可減少遊客從市區前往草嶺觀光勝地約半小時至一小時車程。

149甲線24K+000至25K+750道路邊坡災害修復工程、149甲線26K+500及27K+500道路邊坡災害修復工程，今天擇良辰吉時舉行動土儀式，縣長張麗善、古坑鄉長沈勝騰及多位地方人士皆到場擔任動土官。

工務處長汪令堯指出，149甲線24K+000至25K+750道路，沿線修復總長約1.5公里，並將在易坍方區增設一座長50.5公尺，寬5.5公尺的明隧道；149甲線26K+500段、27K+500段分別增設長23公尺、69公尺，寬8至9公尺明隧道，總工程約300多日曆天可完工。

張麗善表示，為了振興大草嶺地區觀光，縣府除改善縣道149乙髮夾彎路段，禁行甲類大客車禁令也解除。日前更投入2千多萬經費，與南投縣互助改善149乙線0K+000~5K+014道路品質。

張麗善說，此次149甲線道動工路段是古坑樟湖通往草嶺地區重要道路的最後一哩路，待全線路段完工後，即可全面恢復通車，可望大幅提升當地交通環境，也期振興大草嶺地區觀光，增加觀光旅遊人次。

雲林縣古坑此次動工的149甲線路段，是古坑樟湖通往草嶺地區重要道路最後一哩路，可望大幅提升當地交通環境，振興大草嶺地區觀光。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑此次動工的149甲線路段，是古坑樟湖通往草嶺地區重要道路最後一哩路，可望大幅提升當地交通環境，振興大草嶺地區觀光。記者陳苡葳／攝影

草嶺 修復 張麗善

延伸閱讀

雲林六輕驚傳大火 火勢已獲控制

影／六輕煉油廠爆炸重罰500萬！ 民眾：別再輕忽人命

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

六輕煉油廠爆炸重罰500萬 居民：巨響像打雷震動門窗

相關新聞

因921震災中斷21年！149甲線道路工程今動土 盼振興觀光

雲林古坑通往草嶺的149甲線因921震災中斷21年，今天舉行動土啟動進行修復工程。縣長張麗善表示，縣府向中央爭取1億經費...

大台南假日觀光公車「山博行」 走一趟科普之旅

大台南假日觀光公車「山博行」串聯山區南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館，可讓民眾來一趟科普滿載的公車輕旅行。台南...

徐修齊捐100萬元助弱勢 響應黃偉哲「照顧弱勢為優先」

台南市政府市政顧問徐修齊為了響應市長黃偉哲「照顧弱勢為優先」的施政理念，今天捐贈100萬元善款給台南市政府，以實際行動支...

3倍券郵局開賣 大夜班男子凌晨4點下班搶頭香

振興三倍券實體券今天上午在郵局開始發放，凌晨4點就有民眾到雲林郵局排隊搶「頭香」等候上午8點30分郵局開始營業。局長吳順...

最高海拔阿里山及偏遠大埔郵局 一度等嘸人領振興券

全國郵局上午開始發售紙本振興三倍券，嘉義縣市55個支局同步發售，大小郵局領取人數差很多，大郵局民眾大排長龍，最高海拔逾2...

阿里山茶農返鄉創品牌 獲選總統府外交部伴手禮

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區熱門秘境，小笠原山高山植物園「茶田35號」複合式茶飲簡餐店，主人吳志靖生長阿里山，不忍父親茶園...

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

振興三倍券今天上午在郵局開賣，許多民眾上午8點不到就到郵局排隊，嘉義市保建路後湖郵局8點30分營業前，排隊人潮已經從郵局...

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

各地郵局今天上午8點半開賣振興三倍券，在嘉義市文化路郵局首名購得的華姓男子說，買到還是不高興，太少了，外國都是一萬到三萬...

影／領三倍卷台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

今天是郵局領三倍券的第一天，台南市小東路上的郵局一大早就出現排隊人龍，還有民眾因為排隊發生爭吵，也有民眾搞不清楚代領的規...

雲禾大橋 出自蓋上海迪士尼城堡台商之手

橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的「雲禾大橋」，16日將通車啟用，新橋設計者是出自蓋上海迪士尼城堡台商、豪門國際開發董事長簡廷在...

爆紅祕境「綠巨人浩克的家」成因曝 曾有令人毛毛傳聞

近來網友瘋追「綠巨人浩克的家」祕境景點，是位在台南市新化區礁坑里南172線高爾夫球場旁一連棟廢墟建築，因爬滿蔓藤植物，經...

搶不過五專 私立高中職拚轉型

國中會考放榜後，台南一片哀號，許多私立職校或綜合高中招到的學生數遠不如預期，反觀五專都幾乎滿招，原要讀高職的都去讀五專。...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

惡質！停在停車格裡仍被潑漆 虎尾鎮長決心掃蕩路霸

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／領三倍卷台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。