因921震災中斷21年！149甲線道路工程今動土 盼振興觀光

雲林古坑通往草嶺的149甲線因921震災中斷21年，今天舉行動土啟動進行修復工程。縣長張麗善表示，縣府向中央爭取1億經費投入改善，預計明年3月完工，屆時全面恢復通車，可減少遊客從市區前往草嶺觀光勝地約半小時至一小時車程。

149甲線24K+000至25K+750道路邊坡災害修復工程、149甲線26K+500及27K+500道路邊坡災害修復工程，今天擇良辰吉時舉行動土儀式，縣長張麗善、古坑鄉長沈勝騰及多位地方人士皆到場擔任動土官。

工務處長汪令堯指出，149甲線24K+000至25K+750道路，沿線修復總長約1.5公里，並將在易坍方區增設一座長50.5公尺，寬5.5公尺的明隧道；149甲線26K+500段、27K+500段分別增設長23公尺、69公尺，寬8至9公尺明隧道，總工程約300多日曆天可完工。

張麗善表示，為了振興大草嶺地區觀光，縣府除改善縣道149乙髮夾彎路段，禁行甲類大客車禁令也解除。日前更投入2千多萬經費，與南投縣互助改善149乙線0K+000~5K+014道路品質。