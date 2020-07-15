提升KTV安全 台南試辦數位消防通報系統

北市林森北路錢櫃KTV大火造成6人死亡。台南市長黃偉哲今天宣布在台南8家KTV試辦數位消防通報系統，透過KTV和消防局連線，一旦火警自動警報關閉時，119會立刻知情。

黃偉哲今天在消防局宣布試辦數位消防通報系統。他表示，台北錢櫃KTV林森店火警，初步調查是火警受信總機關閉，造成消防安全設備未啟動，現場無人應變；因此，消防系統關閉的當下，主管機關應要得到通報，要求重新開啟，災害發生機率才能降到最低。

黃偉哲說，若試辦成效良好，市府將提供給中央參考並研議入法，讓一定規模的公眾場所安裝這項設備，以提升消防安全。

目前台南市消防局已清查全市列管的218家KTV，且和台灣消防科技文教協會合作開發通報系統，參與試辦數位消防通報系統的8家KTV，包括錢櫃（台南店）、賓士（府前店及中成店）、好樂迪（成功店）、享溫馨（安平店及中華店）、晶典休閒育樂生活館及金湯匙電子遊戲場等；其中，享溫馨及賓士已完成安裝。

消防局人員說，參與試辦的KTV可透過系統和消防局救災救護指揮中心連線，一旦火警自動警報設備關閉時，訊號就會經由雲端伺服器即時通知，讓119在第一時間發現應變。