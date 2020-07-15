防治登革熱 嘉義縣建置示範農園新增手機防疫通報

登革熱進入流行期，嘉義縣長翁章梁今天上午率衛生團隊和志工，到新港鄉2分1開心農場，舉辦登革熱防治「抵嘉種菜真趣味-巡倒清刷要注意」衛教宣導，逐項檢查農場水桶和各式容器是否有積水，呼籲鄉親維護環境整潔，種菜也要顧健康，共同防堵疫情。

縣府選擇的防治示範農園，新港文教基金會所屬的2分之1農園，最大特色是農園每塊菜圃都有獨立供水系統，以及單一密蓋儲水桶，菜梗間舖設洞口型塑膠布 (改善積水)，還自製有機肥提供蔬菜生長，澆水容器用完妥善集中放置工具室，落實及正確管理菜園、又可預防病媒孳生。

另，為提升登革熱密度調查工作效能，衛生局與疾管署、中研院專案開發登革熱GIS科技決策平台合作，透過手機將查核數據傳送防疫平台，大幅縮短基層防疫人員執行防治作業時間，掌握現場資訊，即時介入防治策略。

翁章梁提醒民眾積水容器要加蓋或加設紗網，避免成為孳生病媒蚊溫床，嘉縣農業大縣，老人家常利用自家空地種蔬果，登革勢好發季節到來，縣府列管高風險菜園共33處，呼籲民眾養成「巡」視積水容器、「倒」蓋容器，「清」除不必要容器，「刷」掉蟲卵等孳生源4步驟，阻絕登革熱感染途徑。