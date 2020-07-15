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大台南假日觀光公車「山博行」 走一趟科普之旅

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
山上花園水道博物館。圖／台南市交通局提供
山上花園水道博物館。圖／台南市交通局提供

大台南假日觀光公車「山博行」串聯山區南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館，可讓民眾來一趟科普滿載的公車輕旅行。台南市交通局表示，一票假日觀光公車山博行還可免費轉乘大台南公車橘、綠幹線前往玉井品嘗消暑聖品芒果冰，三倍券振興方案旅遊期間消費還可抽房子。

交通局長王銘德表示，台南市的大內南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館是山區三座擁有豐富科普知識的博物館，「太空轉的、地上流的、土裡埋的」這裡通通都有，是大台南公車最具科普知識的公車路線。

王銘德指出，南瀛天文館是南台灣最重要的一處天文知識教育館，不定期推出系列天文觀測活動，今年暑假天文館配合NASA 2020火星計畫，天文嘉年華以「火星大驚奇」為主題；同時，配合三倍券振興方案也推出「好運成雙，看劇買一送一」紙本三倍券優惠。

山上花園水道博物館原是日治時期為改善台南市區民生用水衛生環境，建設濾水、淨水、供水的台南水道，是當時最重要的民生用水，園區去年重新修復後對外開放，兼具文化與生態休閒教育。

左鎮菜寮化石館內的一千多件化石，都是當地業餘「考古學家」經年累月在菜寮區採集而來，包含台灣在造山運動前沉潛於海底的各類扇貝、牡蠣、雲母蛤等海生類化石，及造山運動後的劍齒象、鹿、牛、虎等牙齒化石。其中，1971年發現台灣第一塊史前人類的頭蓋骨化石，被命名為左鎮人，隨後出土一具犀牛化石，為紀念當年首先研究左鎮菜寮溪化石群的台北帝國大學教授早坂一郎，取名為早坂中國犀牛，都是左鎮菜寮化石館重要館藏。

化石 公車 天文館

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