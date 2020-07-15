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徐修齊捐100萬元助弱勢 響應黃偉哲「照顧弱勢為優先」
台南市政府市政顧問徐修齊為了響應市長黃偉哲「照顧弱勢為優先」的施政理念，今天捐贈100萬元善款給台南市政府，以實際行動支持台南市社會局協助轄內弱勢家戶，黃偉哲頒贈感謝狀，期待在公私協力努力下，邀請更多善心人士共襄盛舉。
社會局指出，徐修齊早年白手起家，勤勞刻苦，開設「百利製藥工業有限公司」，仍不忘公益，透過這次捐贈，除了實踐企業社會責任外，期待能發揮拋磚引玉的效果。
社會局表示，針對民間捐贈，除了定期將每筆捐款資訊公開，達到公開責信目的，每筆善款也都會妥善運用，讓民間資源真正幫助到需要的對象，也避免發生資源重疊或浪費。
黃偉哲表示，這次的捐款在推動「照顧弱勢優先」的理念上給予最大認同與鼓勵，在政府資源有限的情況下，更需結合民間資源，讓社福發揮一加一大於二的效果。
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