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阿里山茶農返鄉創品牌 獲選總統府外交部伴手禮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
阿里山遊樂區小笠原山「茶田35號」複合式茶飲簡餐店主人吳志靖(右)，以藝文設計創茶品牌，元月獲國發會推荐到日本參加「台灣地方創生日本特展」，與駐日代表謝長廷(右二)等人合影。圖／吳志靖提供
阿里山遊樂區小笠原山「茶田35號」複合式茶飲簡餐店主人吳志靖(右)，以藝文設計創茶品牌，元月獲國發會推荐到日本參加「台灣地方創生日本特展」，與駐日代表謝長廷(右二)等人合影。圖／吳志靖提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區熱門秘境，小笠原山高山植物園「茶田35號」複合式茶飲簡餐店，主人吳志靖生長阿里山，不忍父親茶園荒蕪，放棄留學，以藝文設計創茶品牌，獲選總統府、外交部送國賓伴手機；元月還獲國發會推荐到日本參加「台灣地方創生日本特展」。

「茶田35號」位在海拔2488公尺小笠原山，位處祝山觀日平台與小笠原山觀景台之間，林管處蓋木屋後BOT，54歲吳志靖是第3任得標業者，3年前砸500萬元改善硬體，與台灣設計界大師林磐聳合作，投資百萬元在一樓展間，策畫「看見，台灣阿里山˙高山植物茶顏誌」特展，榮獲國際大獎及好評。

「3人成行，5位老友，邊飲邊笑！」是吳志靖取名「茶田35」由來，他生長在阿里山，內心深藏茶田，從茶樹栽培、製茶到泡茶美學，與客人不藏私分享。

他長大遠赴花蓮讀工專，畢業當兵退伍，計畫到日本讀寫真學校當攝影家，有一天鄰居告訴他要承租茶園，他心想父親年老，茶園荒蕪，放棄出國返鄉當茶農，用心栽種烘焙茶葉，參賽常獲獎，打造「艸人十八」、「茶田35號」品牌紅茶、烏龍茶，請設計師設計台灣元素藝術品茶包裝。

「茶田35號茶葉」獲選2018年外交部指定伴手禮「台灣好農」類，由「國家文藝獎」美術類大師林磐聳設計，將台灣與阿里山茶葉完美結合，隔年又獲總統府選為伴手禮；今年元月國發會在日本東京舉辦「台灣地方創生展」，展現台灣各地代表性、特色亮點案例，吳志靖又獲選帶「茶田35號」茶赴日參展。

「茶不只生活，也代表台灣文化！」吳志靖在「茶田35號」臉書粉絲專頁分享故事，為圓「美麗茶田夢」，透過品牌及店家經營，要將阿里山好茶行銷世界，希望大學成立茶葉系，培育國際級茶人。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區熱門秘境，小笠原山高山植物園「茶田35號」複合式茶飲簡餐店，位處祝山觀日平台與小笠原山觀景台之間。圖／吳志靖提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區熱門秘境，小笠原山高山植物園「茶田35號」複合式茶飲簡餐店，位處祝山觀日平台與小笠原山觀景台之間。圖／吳志靖提供
阿里山遊樂區小笠原山「茶田35號」複合式茶飲簡餐店主人吳志靖，以藝文設計創茶品牌，獲選總統府、外交部送國賓伴手機。記魯永明／攝影
阿里山遊樂區小笠原山「茶田35號」複合式茶飲簡餐店主人吳志靖，以藝文設計創茶品牌，獲選總統府、外交部送國賓伴手機。記魯永明／攝影

阿里山 茶葉

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