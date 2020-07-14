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罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

不滿被檢舉亂丟垃圾 男子竟持鐵棍傷人

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣大林鎮簡姓男子去年因不滿沈姓女鄰居檢舉他亂丟垃圾，與小孩持鐵棍毆傷環保局稽查員，並毀損沈女轎車，日前被依毀損、恐嚇等罪判5個月，可易科罰金15萬元，不得上訴，但沈女認為判得太輕，日前向媒體投訴，希望還他們一個公道。

判決書中寫到簡男國中肄業，家中有母親、還有太太及三名就學中的子女，有心臟病、高血壓、痛風等疾病，但沈女及家屬上網搜尋簡男案底，發現40多件案子中多數都以他是家中唯一經濟來源、低收入戶、家中還有3名小孩等理由輕判，實在沒道理。

沈女表示，他們在大林鎮上林里出租房間給附近大學學生，37歲簡男居住在他們租屋處後方的鐵皮屋內，自2018年起陸續發生因養獒犬、開26噸大型聯結貨車，影響租客進出等事件，一旦沈女等人向簡男反映，簡男不是躲在屋內，就是拿棍棒出來威脅，讓她的家人及租客都很擔心哪天會突然受傷。

沈女說，連結簡男住家的道路原本就是她們家的私人土地，是方便簡男進出才開放，不想簡男卻說她們停在路邊的車擋道要求開走，簡男及家人還以棍棒、髒話辱罵，沈女已決定之後會把出入口封起來。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊表示，簡姓被告被法院判刑5個月，等到案件確定、卷送到執行科後，執行檢察官會依刑法第41條第1項規定，審酌他是否有難收矯治之效，或難以維持法秩序兩規定要件，同時也會審酌簡男犯案動機，及過去是否有涉犯相關案件，可不准他易科罰金。

嘉義縣大林鎮簡姓男子曾多次開26噸連結大貨車想進入沈女出租處旁的私人通道，影響進出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮簡姓男子曾多次開26噸連結大貨車想進入沈女出租處旁的私人通道，影響進出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮簡姓男子去年因不滿沈姓女鄰居檢舉他亂丟垃圾，持鐵棍毀損沈女轎車。圖／沈女提供
嘉義縣大林鎮簡姓男子去年因不滿沈姓女鄰居檢舉他亂丟垃圾，持鐵棍毀損沈女轎車。圖／沈女提供
嘉義縣大林鎮簡姓男子居住在沈女出租大樓後方的鐵皮屋內。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮簡姓男子居住在沈女出租大樓後方的鐵皮屋內。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮簡姓男子去年因不滿沈姓女鄰居檢舉他亂丟垃圾，持鐵棍毀損沈女轎車。圖／沈女提供
嘉義縣大林鎮簡姓男子去年因不滿沈姓女鄰居檢舉他亂丟垃圾，持鐵棍毀損沈女轎車。圖／沈女提供

嘉義 檢察官 心臟病

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