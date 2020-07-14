雲林郵局「搭帳棚、開專櫃」 迎實體3倍券領購潮

振興3倍券明天上路，雲林郵局將於縣內10個支局搭帳棚因應實體購券人潮，並準備座椅、水和膳食供民眾休息等候，雲林郵局局長吳順吉說，中午時段人力及服務窗口較少，提醒民眾可利用其他離峰時段前往辦理，縣內所有郵局也將於7月18、25日周六營業開放領取振興3倍券。

吳順吉表示，雲林縣第一階段約有14萬份振興3倍券，鄉親若非常踴躍領購實體券，郵局也會進行數量控管，並視每天庫存量撥付足量券張。

天氣預報未來幾天持續高溫，吳順吉指出，針對縣內斗六西平路郵局、斗南、大埤、西螺、二崙、褒忠、東勢、元長、虎尾圓環郵局及麥寮橋頭郵局，都會搭帳篷讓民眾消暑，避免在烈日下排隊。

吳順吉說，周一是業務最高峰，且中午時段人員輪休用餐，人力將會少3成，建議民眾盡量避開這個時段；一般郵局下午5點30分休息，因承辦人員仍照常受理其他業務，建議民眾可在下午4點前辦理完成，以免久候。

縣內規模較大的雲林郵局、虎尾、斗南、北港、西螺等有開設專辦櫃台，其他小支局則沒有，民眾仍須抽號碼牌，依序等候叫號，由承辦窗口受理服務。

吳順吉提醒洽公民眾，雲林縣政府雖已公告出入縣內公共場館不用戴口罩、量體溫，不過郵局因隸屬交通部，未在解禁範圍，目前仍維持實施戴口罩及量體溫措施。