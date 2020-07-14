嘉縣六腳數位機會中心啟用 提供偏鄉數位新能量

嘉義縣六腳鄉數位機會中心今天由縣長翁章梁、鄉長陳川崎等人在蒜頭國小主持揭牌，嘉義縣是典型農業縣，城鄉數位落差較都市明顯，翁章梁鼓勵老人家學習數位產品，不但可以豐富生活，對人際關係也大大有幫助。

嘉義縣政府爭取中央補助在六腳鄉設立數位機會中心，提升城鄉數位普及程度，鄉親可以在中心學習如何使用數位工具和網路，透過免費課程與體驗，提供在地民眾資訊科技相關服務，服務對象涵蓋中高齡、原住民、新住民、身心障礙、婦女等。

嘉義縣教育處表示，教育部希望數位機會中心可針對偏鄉經濟面、文化面提供協助，除了在蒜頭國小營運，也會與蒜頭社區發展協會、潭墘村、蒜東村合作，進行行動數位機會中心課程，到六腳鄉各社區上課，並協助推動當地產業，做網路行銷推廣，商家也可回饋以民間資源繼續支撐中心經營。

翁章梁表示，數位年代不過是這2、30年的事，許多的知識及聯繫都透過網路來傳遞，尤其手機的數位內容最豐富，但老一輩的長者並非出生在數位年代，學習數位產品可透過視訊和遠端親人互動，對人際關係也有幫助，希望六腳的長輩都能參加數位機會中心的課程，把握機會，多多學習。

蒜頭國小校長許瑞陽表示，數位機會中心可以讓更多民眾享受數位資源，不用跑太遠就能免費學習現代化電腦資訊相關課程，學校也長期在六腳鄉推動許多與社區連結的樂齡學習活動與課程，如成人教育識字班、六腳鄉樂齡學習中心、健康律動、手工縫紉、陶笛課程等。

嘉義縣教育處表示，數位機會中心是由設置單位提出申請及課程資訊規畫等，再由教育部提供4年性的經費補助，嘉義縣自2005年起共成立26個中心，目前還有10個營運中。