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惡質！停在停車格裡仍被潑漆 虎尾鎮長決心掃蕩路霸

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，並展開路障掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，並展開路障掃蕩。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮黃昏市場附近長久來出現路霸佔路，有人車子在停車格裡竟也遭潑漆，且案例不止發生1件，引起虎尾鎮長丁學忠震怒，除向縣府請求修訂路邊停車管理條例，讓管理更有法據，今天也出動清潔隊和警方展開掃蕩，不容許攤販或任何人佔地為王。

虎尾鎮王姓婦女前天將車子停在虎尾立仁國小後側復興路黃昏市場附近，不料發現竟遭人潑漆示警，由於附近住戶和攤販佔地情況十分嚴重，也經常發生車主和住戶停車糾紛，因而鎮公所除增闢停車場也在寬敞的復興路畫停車格，以利民眾買菜停車之用。

沒想到近來接連發生有人車子被人刮漆，也有人遭潑漆，前天又再發生王小姐車子遭潑漆，她很擔心油漆無法清理，上網向網民求援，引來網友同情，數百人同聲斥責潑漆的惡質行為，連虎尾鎮長丁學忠也凍未條，留言責罵潑漆行為「可惡！」，網友爭相請鎮長主持公道。

丁學忠除委請警方加強調查巡邏，昨天出動清潔隊會同警方展開掃蕩行動，把私人置放路邊的三角錐、花盤用來佔路的物品全部沒收，同時向縣府提出修訂「道路停車管理條例」的請求。

丁學忠說，為方便民眾購物，鎮公所在不影響交通下在市場邊畫停車格，沒想到遭攤商或被人佔用，扭曲了政府便民美意，為強化管理，唯有修訂道路停車管理條例，公部門才能依法收費，若遭人強佔停車格，方可依法管理或加裝監視器，杜絕佔路行為。

昨天清潔隊展開掃蕩後，沒想到今天很快又故態復萌，復興路一帶路邊到處可見佔路的三角錐，丁鎮長得知後深不以為意，決定下午再展開清除行動，直到改善為止， 並呼籲攤商或民眾維護公眾權益。

由於王小姐停車處沒監視器，她對依法停放停車格竟遭潑漆也感無奈，卻只能自認倒楣。虎尾分局則表示，用物品強佔道路或停車格，最高可處1200元罰緩，未來將會加強巡邏，經勸導無效者一律依法開單。

虎尾清潔隊把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾清潔隊把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾清潔隊會同警方把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾清潔隊會同警方把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，公所會同警方並展開路障佔道掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，公所會同警方並展開路障佔道掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，並展開路障掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，並展開路障掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，並展開路障掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾王姓婦人把車子停在停車格裡，疑遭路霸潑漆，網友罵翻天，虎尾鎮長也留言痛斥惡質行為，並展開路障掃蕩。記者蔡維斌／翻攝
虎尾清潔隊把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾清潔隊把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾清潔隊把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影
虎尾清潔隊把民眾用來佔路的三角錐及各種路障物品全部清除。記者蔡維斌／攝影

潑漆 停車場

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