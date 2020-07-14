嘉義市購物節消費破千萬 單筆消費最高近10萬

嘉義市購物節推出消費滿600元抽汽車等大獎活動，6月21日上路，短短不到1個月，到LINE官方帳號「有買有保庇」登錄發票數已累積達6833筆，消費金額達1377萬餘元，市府建設處指出，疫情趨緩加上安心旅遊等政策上路，人氣、買氣不斷飆升，預估三倍券開始後，可再創高峰。

建設處分析，單筆600元就可上傳發票登錄抽獎，但從蒐集到的資料來看，單筆消費都在1500元以上，消費效應有加乘，雖然不限戶籍要在嘉義市，但登錄發票的民眾以在地人占大宗，項目也以服飾、鞋子和到百貨類居多。

登錄最高的單筆消費超過97000元，是民眾在專賣化妝品批發、茶葉批發和電腦周邊設備的公司消費，單筆消費超過1萬元的發票，多在家樂福、大潤發、電器行、3C賣場、遠東與耐斯等百貨公司。

建設處指出，來嘉義市玩可到文化路商圈吃最夯的雞肉飯，還有魷魚肉羹與肉粽店家，也是必吃經典美食，另外購物節必買的「伴手禮」有創新地瓜酥、台灣西部第一檳榔皂、老牌肉鬆、肉乾名店等。

可串連在地特約店家、特約旅館消費，明起可搭配中央振興三倍券，還有配合中央安心旅遊專案，市府推出振興旅宿業者計畫，針對自由行旅客，加碼提供折抵住宿費用500元。另針對旅行社規畫出團嘉義市的團體旅遊，每團至少10人，每人每日補助500元。

嘉義市購物節活動至8月31日止，活動詳情：https://reurl.cc/j7ODrm ，LINE官方帳號：@wubuywubobi。