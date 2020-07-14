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回收物藏垃圾包 台南鐵腕開出11張處分書
為減少垃圾量，台南市環保局執行擴大垃圾強制分類稽查，昨天就稽查1088袋，其中有回收物的垃圾包就高達269包，有民眾經勸導不聽，開出11張處分書。
南市環保局表示，採取垃圾強制分類的目的是要減少垃圾量，降低焚化爐的負荷，並將廢棄物變成資源以永續利用。昨天的稽查行動持續到晚上，並針對有回收物的垃圾包做檢查，若超過3件以上回收物，就勸導改善，經勸導仍不聽勸，就告發處分，共開出11張處分書。垃圾分一般垃圾、廚餘、資源回收物，若未做好分類，將依據廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。
環保局長謝世傑表示，台南市資源回收管道很多元，資源回收物可交給環保局資收車或個體業者，也可至村里回收站、各區清潔隊或5處慈濟環保回收站參加兌換活動。一般垃圾中常見的資源回收物中，以便當盒、紙杯等紙容器為最多，高達24.7%，民眾被坊間謠傳誤導，認為紙容器不需回收。其實紙容器仍是應回收的資源回收物，不能混入一般垃圾丟棄，丟棄前請先將紙容器稍做清洗，以免發臭或孳生蚊蟲，相關資訊可上環保局資源回收全民動起來網站查詢。
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