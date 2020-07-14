挺台入WHO 黃偉哲感謝日本台南友好城市

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本的宮城縣與山口縣議會近日相繼通過「要求促成台灣參加世界衛生組織（WHO）意見書」，台南市長黃偉哲感謝與台南友好的城市力挺台灣。

台南市政府指出，繼台南市友誼市山形市議會於6月底通過「要求台灣以觀察員身分參加WHO年會意見書」後，日本宮城縣及山口縣議會也相繼通過「要求促成台灣參加世界衛生組織（WHO）意見書」，內容一致認為台灣在衛生保健領域上有豐富的知識及經驗，強烈呼籲日本政府加強國際間的運作，促使台灣參加WHO。

台南市政府指出，這兩份意見書中都肯定台灣超前部署的防疫作為，也都提到雙方在經濟活動及觀光等領域上有著深厚而牢固的關係。

台南市政府指出，宮城縣議會所提的意見書上，對台灣在日本311地震時所給予的支援仍感念在心；也提到後來在台灣的0206地震時，宮城縣也為台南辦理了募款的互助關係。這些意見書將依據日本地方自治法第99條規定提交給眾議院議長、參議院議長、內閣總理大臣、內閣官房長官、外務大臣、厚生勞動大臣等日本中央部會長官參考。

黃偉哲對此表示，相繼表態支持台灣的日本宮城縣與山口縣都與台南十分友好。山口縣議會今年一月才由眾議員岸信夫率團訪問台南；而宮城縣縣廳所在地仙台市，是台南締盟14年的友誼市。很感謝台南的好朋友們紛紛以實際行動力挺台灣，展現長期以來實質的城市交流力量。