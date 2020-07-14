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男性特殊境遇家扶申請僅1成 南市府：要勇於求助

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市社會局呼籲男性特殊境遇家庭勇於求助。圖／台南市社會局提供
台南市社會局呼籲男性特殊境遇家庭勇於求助。圖／台南市社會局提供

根據台南市社會局統計，歷年特殊境遇家庭扶助申請補助通過的家戶中，以女性居多，男性僅占1成多，由於單親男性家長比例占單親家庭家長的4成，同樣要面臨單獨扶養子女的沉重壓力，呼籲男性家長也要勇敢求助。

阿杜住在台南偏鄉，妻子因病過世多年，他平常以採收水果及農務工作維持生計，獨立扶養照顧兩名就讀國、高中的兒子，父子3人相依為命，生活尚可維持。未料，阿杜在採收水果過程摔落受傷，需長期治療復健，短時間內無法工作，對於家中突然發生變故，加上醫療以及孩子就學、生活費用等開銷，壓得阿杜喘不過氣來，後來他上網尋求政府相關補助資源，主動向南市社會福利服務中心求助，申請特殊境遇家庭扶助的緊急生活扶助以及連結其他民間資源，解決短期內的沉重負擔。

社會局指出，特殊境遇家庭扶助是為了加強照顧喪偶、離婚、入監服刑、家暴受害等特殊境遇的家庭，扶助家庭解決生活困難，補助項目包括緊急生活扶助、法律訴訟補助、傷病醫療補助、子女生活津貼、子女教育補助與兒童托育津貼等。

社會局表示，多半來申請特殊境遇家庭補助的都是女性，部分男性可能不知道能申請補助，或是礙於面子不想主動提出申請，不過，單親男性家長即占單親家庭家長的4成，隔代教養家庭也可能面臨很大的生活壓力，所以只要符合資格都可到區公所或台南市社會局網站查詢，或洽詢（06）2991111分機5911。

男性 復健

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