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不向挫折低頭 新住民美容師阮理厚拚出人生第一棟房

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
新住民美容師阮理厚（前排左2）在各界見證下成立自己的美容苑，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（前排左1）及許多地方人士也出席開幕式。記者陳苡葳／攝影
新住民美容師阮理厚（前排左2）在各界見證下成立自己的美容苑，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（前排左1）及許多地方人士也出席開幕式。記者陳苡葳／攝影

越南籍新住民阮理厚來台22年，期間雖遭逢婚姻變故，但她仍拚命工作賺錢過生活。從小就想成為美容師的她，更利用時間研習美容課程，克服語言及艱深考題，皇天不負苦心人，十年前她順利考取乙級美容師技術士證照，創業金不夠的她，從「行動美容」開始服務客人，十年來一步步累積，除獲得勞動部微型創業鳳凰貸款幫助，她也靠自己拚出一棟房，今天在親朋好友見證下，在雲林斗六成立自己的美容苑。

22年前遠嫁來台的阮理厚，曾語言不通、無法適應台灣生活，「既然都選擇了，那就面對！」靠著堅強的意志，除專心照顧家庭，她也學中文、台語，雖後來婚姻變故，她仍不忘為自己打氣，兼多份工作當挑菜員、裁縫作業員、豆皮工廠、工地粗工等維持生活。

「我一直想當美容師！」這個夢想的聲音，多年來不斷喚著阮理厚，也讓她有動力工作存錢，上美容課、考取證照，從行動美容開始走美容師的路。

「場域不是問題，能讓客人美美最重要！」從無定所的美容服務，到小工作室，阮理厚的行動與精神獲得107年勞動部微型創業楷模表揚，當中她更是唯一的新住民。有公部門創業貸款的支持，阮理厚擴大工作室規模繼續服務客人，一邊省吃儉用存下買房基金。

一路看著阮理厚「不向挫折低頭」的精神，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟今天也專程參與美容苑開幕，他表示，阮理厚成功創業故事，激勵不少新住民朋友，他也鼓勵大家「只要肯學習、肯付出，全力以赴去做，就有機會可以圓自己的夢想。」

苦盡甘來的阮理厚，除繼續讓客人變美，她更擔任社會關懷協會美容美甲職訓講師，工作之餘也協助移民署、警方擔任「通譯」，曾協助在台過世的無名同鄉，找到親人、回歸家鄉；喜歡小朋友的她，也到學校教學越南語，傳承母語文化。

自己從小就很愛漂亮，覺得美容師都美美的，夢想成為1名美容師，23歲嫁來台灣後，為了圓夢，她很努力工作來賺取學美容的學費，同時克服語言障礙，考取美容乙級技術士證照。

阮理厚說，「人生常常就是從零開始」當初來台什麼都沒有，到現在成立具規模的美容苑，她要感謝很多貴人無私相助，未來她想付出自己所學回饋社會，幫助更多來台的新住民。

新住民美容師阮理厚考取乙級美容技術士，今天在雲林斗六成立美容苑，實現當美容師的夢想。記者陳苡葳／攝影
新住民美容師阮理厚考取乙級美容技術士，今天在雲林斗六成立美容苑，實現當美容師的夢想。記者陳苡葳／攝影

創業 新住民

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