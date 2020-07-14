台中東海藝術街有「印度市集」 賣的是印度製衣

台中市龍井區東海藝術街商圈巷弄內的「印度市集」，裡頭有很多印花服飾，還擺放一件鎮店之寶印度傳統服飾古董衣，以及印度風擺飾、配件，讓初來乍到的消費者以為來到印度服飾店。陳姓業者說，印度不但產棉、紡織工藝精湛，這件古董衣是非賣品，店內販售是日本、歐美等國到印度設廠製作的服飾，八成原料為天然棉，從日本設計款到歐美設計款，款式很多。

近年來，環保意識抬頭，服飾也崇尚自然風，天然棉等自然原料為材質的服飾因舒適、通風、吸汗，深受歡迎，選購、保養都是學問。

陳姓業者建議，天然棉製衣款式多，穿搭重點在於上衣、褲裙，深色配淺色，印花配素色，最好能試穿時多方嘗試、搭配，才能找出最適合自己的穿著；洗滌時不宜長時間浸泡、不宜曝曬，要特別注意。

陳姓業者說，他是學紡織，後在紡織廠上班，在造訪印度後，發現印度產棉、紡織工藝精湛。1295年， 義大利探險家馬可波羅對印度彩色棉布充滿敬佩和讚美，寫下「世界最美麗的棉布在這裡生產」。

他指出，印度產棉，也使用天然染料，紡織發達由來已久，也吸引世界各國製衣業者到印度設廠生產。店內鎮店之寶印度傳統服飾古董衣是非賣品，販售是日本、歐美等廠商、工作室、設計師合作，設計出各種不同風格天然棉服飾。