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台中東海藝術街有「印度市集」 賣的是印度製衣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區東海藝術街商圈印度市集擺放一件印度傳統服飾古董衣（右上角），充滿濃濃印度風情。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區東海藝術街商圈印度市集擺放一件印度傳統服飾古董衣（右上角），充滿濃濃印度風情。記者趙容萱／攝影

台中市龍井區東海藝術街商圈巷弄內的「印度市集」，裡頭有很多印花服飾，還擺放一件鎮店之寶印度傳統服飾古董衣，以及印度風擺飾、配件，讓初來乍到的消費者以為來到印度服飾店。陳姓業者說，印度不但產棉、紡織工藝精湛，這件古董衣是非賣品，店內販售是日本、歐美等國到印度設廠製作的服飾，八成原料為天然棉，從日本設計款到歐美設計款，款式很多。

近年來，環保意識抬頭，服飾也崇尚自然風，天然棉等自然原料為材質的服飾因舒適、通風、吸汗，深受歡迎，選購、保養都是學問。

陳姓業者建議，天然棉製衣款式多，穿搭重點在於上衣、褲裙，深色配淺色，印花配素色，最好能試穿時多方嘗試、搭配，才能找出最適合自己的穿著；洗滌時不宜長時間浸泡、不宜曝曬，要特別注意。

陳姓業者說，他是學紡織，後在紡織廠上班，在造訪印度後，發現印度產棉、紡織工藝精湛。1295年， 義大利探險家馬可波羅對印度彩色棉布充滿敬佩和讚美，寫下「世界最美麗的棉布在這裡生產」。

他指出，印度產棉，也使用天然染料，紡織發達由來已久，也吸引世界各國製衣業者到印度設廠生產。店內鎮店之寶印度傳統服飾古董衣是非賣品，販售是日本、歐美等廠商、工作室、設計師合作，設計出各種不同風格天然棉服飾。

陳姓業者舉例，日本製衣以單色、重剪裁為表現，或選用日本風情如日本浮世繪圖案元素的印花，西班牙製衣以大膽、用色明亮且誇張色調為主，英國製衣則以田園小碎花洋裝為多。

台中市龍井區東海藝術街商圈印度市集，有印花棉布服飾，印度風擺飾等，充滿濃濃印度風情。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區東海藝術街商圈印度市集，有印花棉布服飾，印度風擺飾等，充滿濃濃印度風情。記者趙容萱／攝影

印度 日本

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