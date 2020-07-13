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回響／菜市場改造 翁章梁：因應現代社會需求爭取經費

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹公有零售市場日前面臨拆遷問題，造成當地攤商及住戶不滿。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹公有零售市場日前面臨拆遷問題，造成當地攤商及住戶不滿。記者陳玫伶／攝影

本報專題報導全台傳統菜市場改造，出現城鄉命運大不同議題，嘉義傳統市場雖多數建在市場用地上，但建物產權極度複雜，又因縣府經費拮据無法全面重建，嘉義縣長翁章梁表示，未來縣府會好好策畫，因應現代社會需求，向中央爭取相關經費。

翁章梁表示，早期傳統市場維持地方非常重要的商業及交易功能，現在很多黃昏市場、超商、大賣場都因應時代變遷，提供更好的消費型態，傳統消費體系不是不存在，但會逐漸沒落，市場的改建、更新須符合時代變化。

嘉義縣經濟發展處表示，早期傳統零售市場由中央及縣級單位撥款地方興建，但卻不合現代化賣場的理念方向，造成市場萎縮、閒置等問題，而多數市場建造時也會遇到產權複雜等問題引起爭議。

義竹公有零售市場地權為公所所有，但住戶長期居住市場樓上，公所日前配合道路拓寬及地方發展決定拆除，卻導致住戶、攤商不滿抗議，義竹公有零售市場自救會召集人顏振益表示，義竹市場71家攤販中約4成還有營業，但公所4月臨時告知6月底須搬走，卻沒有給攤販一個完整的配套措施，也沒有說市場之後要做什麼。

經發處表示，目前縣府已協助朴子、梅山、水上、義竹、新港共計6個公有市場爭取中央補助設施改善，之後將整理各市場攤商、住戶及市場現況等資訊進行調查、研究，邀有機會重生的市場主管機關、民眾、攤商等共同討論，取得一致性共識，再針對規畫內容對應中央機關爭取經費。

嘉義縣義竹公有零售市場日前面臨拆遷問題，造成當地攤商及住戶不滿。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹公有零售市場日前面臨拆遷問題，造成當地攤商及住戶不滿。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，未來縣府會好好策畫，因應現代社會需求，向中央爭取傳統菜市場改造相關經費。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，未來縣府會好好策畫，因應現代社會需求，向中央爭取傳統菜市場改造相關經費。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 傳統市場

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