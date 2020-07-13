全國資源回收考核 南市連續十年獲獎

環保署108年度全國執行機關資源回收工作績優考核，台南市再獲績優，也是連續第10年獲獎，今由環保局副局長陳幸芬代表受獎。南市環保局表示，清潔隊及市府團隊持續合作推動資源回收，以及環保志義工和全體市民配合響應，才能獲此佳績，期許好要更好，繼續為南市寫紀錄。

市長黃偉哲表示，資源回收需仰賴全體市民配合及支持，只有每個人在生活中落實垃圾減量、資源回收，才能讓榮耀延續下去。環保局提供多種方便回收管道，今年度更與慈濟合作辦理兌換活動，109年將持續推動相關政策，提供民眾便利多元的回收管道，如與3C賣場合作、辦理資源回收物換折價券活動、輔導里及社區設置回收站等，都能方便市民資源回收。

環保局長謝世傑說，環保局以健全法規、源頭減量、智能回收、輔導評比及暢通去化等5大面向推動相關業務，資源回收率自99年37.44％提升至108年55.77％，考核委員對於臺南市大力推動資收大軍、廢機動車輛回收業推動汽機車坐墊泡棉再生、責任業者營業量查核成效、推動偏遠地區資源回收等，都給予肯定；未來也將持續加強清運路線及社區大樓垃圾分類檢查，督促落實垃圾分類。第一手的資源回收政策及活動訊息，歡迎上環保局facebook粉絲專頁 (https://www.facebook.com/tnepb100/)或至資源回收全民動起來網站(http://epb2.tnepb.gov.tw/ recycle/)查詢。