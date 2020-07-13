蘇院長對鄭文燦百依百順？ 黃偉哲：聽蘇揆話並無不好

台南市長黃偉哲今天被問到預算分配問題，他表示，總統跟院長在宣布各項利多的時候，都是根據地方實際的需要跟需求，大家都有同等機會。而對於蘇院長言聽計從，並沒有什麼不好。

黃偉哲說，有時候院長或總統到一些縣市，宣布利多，大家都滿羨慕。但基本上看起來，認為他們在宣布各項利多的時候，都是根據地方實際的需求，因此，他覺得在經費的分配跟資源的分配上，大家都有同等的機會。

黃偉哲表示，資源永遠不夠，對他來說，會希望建設越多越好，地方發展越多越好，當然自己也要多努力。這些年來台南嚴守財政紀律，把過去的財務狀況，從加護病房改為普通病房，因此希望財務狀況改善後，努力能獲得中央的回響，在建設上，給予更多支持。

他說，新北侯市長跟桃園鄭市長兩個麻吉在一起麻吉，其他他和鄭市長也很麻吉，今天鄭文燦會來台南，他也會跟鄭市長多多爭取，所以說桃園跟台南跟本來就是兄弟縣市。

黃偉哲說，蘇院長是否對鄭市長百依百順，見仁見智，但他相信是還好，而對於蘇院漲言聽計從，也沒有什麼不好。因此，自己覺得跟蘇院長的溝通沒有障礙、沒有罣礙，更沒大細漢之差，也沒有什麼大小之別，蘇院長在資源分配上是公平的。