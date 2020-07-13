新魯冰花在樹人國小上演 孩子的天分被看見

台南市後壁區樹人國小推動美術教育有成，去年參加全市學生美術賽，幾乎全獲獎，並有7件作品獲全國獎肯定，是最大贏家。老師表示，原先有家長只在乎孩子的課業，對美術教育較不重視，但看到孩子站上舞台，轉為支持，還當志工。教育局昨起為樹人國小辦版畫展，市長黃偉哲期勉小孩子的作品能在世界發光。

台南市政府今年首度辦理「兒童藝術教育節」，其中「藝起SHOW-樹人國小師生版畫藝想世界」特展昨起至18日，在市立美術館二館旁的「南美里活動中心」展出。黃偉哲除到場欣賞，聽小朋友的解說，並體驗版畫創作。

黃偉哲表示，為推廣藝術教育，創辦理兒童藝術教育節，樹人國小是僅72名學生的偏鄉小校，但美術教育出色，尤以版畫聞名。去年共有16件作品參加全市學生美術賽，有15件獲獎，經參加全國賽又有7件分獲特優、優等、佳作，充分展現美術教育的成功，除在國內受肯定，也希望到國外參賽，能發光發亮。

樹人國小藉由版畫找到發光的舞台，黃偉哲感謝校長劉裕承的用心經營，以及美術老師吳鴻滄的細心教學，他也感謝導演陳坤厚在樹人國小拍攝「新魯冰花*孩子的天空」，為樹人國小打開知名度。

黃偉哲說，電影《魯冰花》是個悲劇，因為孩子的天分被埋沒，但在樹人國小的《新魯冰花》還在上映，是個喜劇，有著快樂的結局；孩子的天分在經過老師指導後，不僅被父母接受、被學校肯定，更被社會看見。