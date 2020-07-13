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降低依賴國外進口飼料 嘉大研發出益生菌甘藷青貯料

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
肉牛吃了益生菌甘藷青貯飼料，生長效果佳，在牛肉油花表現皆可達到Choice級以上。圖／嘉大提供
肉牛吃了益生菌甘藷青貯飼料，生長效果佳，在牛肉油花表現皆可達到Choice級以上。圖／嘉大提供

台灣土地資源有限，飼料穀物均需仰賴國外進口，近幾十年來牧草自給率不到56%，嘉義大學、財團法人農業科技研究院及金翔生物科技股份公司合作推出「益生菌甘藷青貯料」，不僅肉牛吃了不再脹氣，肉質更好，還可替代20%的玉米飼料，降低依賴國外進口玉米，提高農業經濟循環效益。

行政院農業委員會透過補助計畫，整合嘉大動科學系與農業科技研究院，歷經近2年時間，開發「益生菌甘藷青貯料」製程技術，嘉大副校長朱紀實、農科院長陳建斌今簽署授權技術書，給金翔生物科技股份有限公司量產。

農業科技研究院指出，動物試驗後顯示，國內荷蘭閹公牛餵飼益生菌甘藷青貯料取代飼料玉米，肉牛生長效果佳，在牛肉油花表現皆可達到Choice級（特選級）以上，部分甚至達到Prime級（極佳級）。

嘉大媒合國產肉牛飼養業芸彰畜牧場、峰成畜牧場及雲牛畜牧場，也以益生菌甘藷青貯料飼養肉牛，飼養出吃台灣地瓜長大的「憨吉牛」。

嘉大動物科學系副教授吳建平表示，如用一般生甘藷飼養牛隻易造成漲氣，改餵益生菌甘藷青貯飼料可有效解牛隻漲氣，青貯飼料可替代國內20%的玉米飼料，降低國內畜牧業對國外進口玉米的依賴性，希望未來可以擴及至豬飼料，提高農業經濟循環效益。

金翔生物科技總經理莊金陵表示，未來可運用益生菌發酵技術，將規格外甘藷製成高階動物營養飼料，不僅保持甘藷商品價值，也實現農業循環經濟的目標，更重要的是支持國產農產品及在地產業發展。

嘉大副校長朱紀實（左起）、農科院長陳建斌（中）與金翔生物科技股份有限公司總經理莊金陵今天共同簽署技術授權。圖／嘉大提供
嘉大副校長朱紀實（左起）、農科院長陳建斌（中）與金翔生物科技股份有限公司總經理莊金陵今天共同簽署技術授權。圖／嘉大提供
嘉大動物科學系副教授吳建平表示，改餵益生菌甘藷青貯飼料可有效解牛隻漲氣。圖／嘉大提供
嘉大動物科學系副教授吳建平表示，改餵益生菌甘藷青貯飼料可有效解牛隻漲氣。圖／嘉大提供
嘉大動物科學系副教授吳建平表示，改餵益生菌甘藷青貯飼料可有效解牛隻漲氣。圖／嘉大提供
嘉大動物科學系副教授吳建平表示，改餵益生菌甘藷青貯飼料可有效解牛隻漲氣。圖／嘉大提供

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