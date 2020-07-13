搶救生命分秒必爭 雲林善心人士捐遠距心電圖

善心人士林碧鈴和北港媽祖醫院今天共同捐贈四部遠距心電圖給雲林沿海消防隊，北港媽祖醫院長吳錫金表示，急救分秒必爭，救護車途中是搶救生命的黃金時間，有了遠距心電圖，可掌握更多搶救時間，做好到院前的急救準備。雲林縣長張麗善感謝善心人士，期待能把這項急救利器普及到各鄉鎮救護車。

林碧鈴本著「救人如救火」初心關懷鄉親，不善言詞的她只說「希望能幫忙挽救更多寶貴生命」。這4部12導程心電圖，將發配給口湖、四湖、水林、北港的救護車，危急時提前將患者心電圖數據傳至醫院，超前啟動救治團隊，提高救活率。

消防局長林文山指出，衛福部統計，心臟病為10大死因第2名，去年麥寮鄉率先試辦執行12導程心電圖儀布建，1個月內成功救治1名急性心肌梗塞患者。儘管遠距心電圖每部造價達2、30萬元，但只要搶救1人就值了。

媽祖醫院急診室主任沈朝賢說，該院從106到108急性冠心症，接受心導管打通血管的個案，由31位倍增至61位，打通血管時間平均為68分鐘，與國際標準90分鐘超前許多，希望藉到院前心電圖配置，提早啟動心導管小組，可再縮短黃金救命時間，讓患者恢復更好。

心導管室主任張丁權說， 「Time is muscle、muscle is life」（時間救心肌 心肌即生命）搶救心肌梗塞，越早打通血管越可降低心肌壞死、心衰竭及猝死。救護車心電圖一旦連結醫院，可及早期診斷，對離院較遠病人的存活及減少心肌損傷，有很大的助益，該院救心團隊成立五年，已救治305位急性ST上昇型心肌梗塞，有了這套先進設備，相信可救回更多生命。