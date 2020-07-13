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雲林縣「品德元年」 首發官方版品德教育教材

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣品德教育牌卡融入地方特色農特產，讓學子一邊玩，一邊認識家鄉特色，提升學習意願。記者陳苡葳／攝影
雲林縣品德教育牌卡融入地方特色農特產，讓學子一邊玩，一邊認識家鄉特色，提升學習意願。記者陳苡葳／攝影

「雲林有愛 品德 Smile」今年是雲林縣「品德元年」，縣府今天在崙背國小正式發表官方出版的品德教育教材。以「禮義廉恥」為四維架構，編輯成套書、學習單、牌卡及文創物品，這些教材將於八月配發予全縣153所學校小學生手上。

「將品德融入生活，讓學子內化於生命，延展至生活中，成為好公民！」縣長張麗善說，這份教材集結雲林縣校長、主任及老師們，耗時半年編寫而成。以「禮義廉恥」延伸核心價值，加入在地化、趣味化、彈性、多元等元素，並結合道德教育「6E教學法」典範學習、啟發思辨、勸勉激勵、環境形塑、體驗反思、正向期許等，輔以價值澄清法、道德兩難的策略所編寫出的品德教育教材。

「雲林品德教育的一小步，是國家教育發展的一大步」前國教署長、現任北市大教授吳清山今天也返鄉出席教材發表會，並肯定雲林縣政府創全國先例，出版品德教育專用教材，造福學子。

「上課可以明目張膽玩牌了！」崙背國小陳姓學童笑著說，品德教育牌卡融入雲林農特產，卡面還「擬人化」畫上20隻代表地瓜、西瓜、稻米、南瓜、咖啡、火龍果、烏魚子的「品德精靈」，「玩法像撲克牌的遊戲規則」學生能一邊玩，一邊認識家鄉特色，提升學習意願。

教材種類多元，包括套書、學習單和文創物品等。其中還期待這些的精靈可以陪伴著孩子，學習與成長。富有創意及設計感，也讓一旁的老師忍不住想收藏。

縣長張麗善親頒感謝狀，向前國教署長吳清山、國教院林信志博士、王令宜博士、中正大學教育所鄭勝耀所長、徐明和教授及土山貿易社長林芳如等編輯顧問團表達謝意，也感謝參與編輯的校長、主任與老師用心編輯教材，共同為學子的品德教育努力。

前國教署長吳清山（右2）擔任雲林縣品德教育教材顧問，縣長張麗善（左2）親頒感謝狀表達謝意。記者陳苡葳／攝影
前國教署長吳清山（右2）擔任雲林縣品德教育教材顧問，縣長張麗善（左2）親頒感謝狀表達謝意。記者陳苡葳／攝影
雲林品德教育教材種類多元，有套書、學習單和文創物品等，富有創意及設計感，也讓一旁的老師忍不住想收藏。記者陳苡葳／攝影
雲林品德教育教材種類多元，有套書、學習單和文創物品等，富有創意及設計感，也讓一旁的老師忍不住想收藏。記者陳苡葳／攝影
雲林品德教育教材牌卡卡面「擬人化」設計可愛的「品德精靈」，寓教於樂的玩法引起不少學生共鳴，記者陳苡葳／攝影
雲林品德教育教材牌卡卡面「擬人化」設計可愛的「品德精靈」，寓教於樂的玩法引起不少學生共鳴，記者陳苡葳／攝影

文創 張麗善 大學教育

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