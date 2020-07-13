網紅波特王介紹鹽水「月港之心」吸引大批網友瀏覽
台南市府「新營鹽水雙星拱月」各分項計畫已陸續完成，知名網紅波特王率領拍攝團隊，今年月津港燈節期間來鹽水取景，以活潑風趣的拍攝手法介紹鹽水小鎮「月港之心」，這支影片已在Youtube平台播出，吸引上萬網友點閱。
市府都發局表示，波特王團隊為了本次拍攝，行前向市府都市發展局、文化局尋求拍攝路線和景點建議，前往鹽水實地踏勘，出身鹽水的營建署署長吳欣修也特別為此南下，擔任一日嚮導，拍攝當天入鏡解說。
除賞遊鹽水車站、親水公園、月津故事館、永成戲院、橋南老街和點心城等著名景點，也品嘗了各式在地美味。
城鎮之心工程計畫，在鹽水區建設包括鹽水車站周邊、燈會基礎設施精進計畫、下游公3、4等公園開闢、水槽橋改建及公18上游自行車散步道等分項計畫，內容涵蓋人文、歷史及自然生態。
台南市政府都發局說，這次經過知名網紅取景，將完成建設成果直接對外呈現，期待未來能吸引更多外縣市旅客到訪。
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