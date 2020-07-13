聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南蕭壠文化園區親水公園 15日起推出水舞加碼演出
台南市文化局中午宣布，設在佳里區蕭壠文化園區停擺多時的「親水公園」水舞表演，15日起推出暑假加碼演出，炎熱夏日提供民眾「一個清涼、消暑及戲水的新選擇」。
蕭壠文化園區表示，每年暑假都會開放戲水的親水公園，今年受到疫情影響，加上園區修繕噴泉設備，直到端午連假才對外開放，立即吸引許多親子，小朋友穿梭噴泉間，享受水柱噴灑在身上的涼爽。為讓孩子們在清涼的同時兼顧健康，定期檢查噴水設施，確保水質安全無虞。
前身佳里糖廠的蕭壠文化園區，經營多年已是南部知名兒童及國際藝術交流基地，綠樹成蔭提供遊客乘涼休憩好去處，園區親水公園水舞秀每年吸引大批遊客到訪。
文化局表示，今年特別規劃在暑假期間加碼水舞表演，開園時間每天演出，讓入園遊客能欣賞到美麗水花與輕快音樂共舞，視覺和聽覺同時享受，更歡迎大小朋友入內戲水，穿梭在水柱間，隨音樂舞動搖擺，感受暢快涼意。
親水公園水舞秀時間，7月15日至8月30日，每周三至周日上午10點及下午3點各表演兩場，遇雨暫停開放。除了戲水，暑期蕭壠將舉辦「蕭壠14倉藝術節」，包含實境遊戲、故事工廠等知名表演團隊演出、糖倉市集、14倉電影院、行動博物館及臺灣駐村藝術家創作特展等活動，免費入場，邀請民眾親子同遊蕭壠，度過一個清涼歡樂的暑假。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言