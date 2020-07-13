台南蕭壠文化園區親水公園 15日起推出水舞加碼演出

台南市文化局中午宣布，設在佳里區蕭壠文化園區停擺多時的「親水公園」水舞表演，15日起推出暑假加碼演出，炎熱夏日提供民眾「一個清涼、消暑及戲水的新選擇」。

蕭壠文化園區表示，每年暑假都會開放戲水的親水公園，今年受到疫情影響，加上園區修繕噴泉設備，直到端午連假才對外開放，立即吸引許多親子，小朋友穿梭噴泉間，享受水柱噴灑在身上的涼爽。為讓孩子們在清涼的同時兼顧健康，定期檢查噴水設施，確保水質安全無虞。

前身佳里糖廠的蕭壠文化園區，經營多年已是南部知名兒童及國際藝術交流基地，綠樹成蔭提供遊客乘涼休憩好去處，園區親水公園水舞秀每年吸引大批遊客到訪。

文化局表示，今年特別規劃在暑假期間加碼水舞表演，開園時間每天演出，讓入園遊客能欣賞到美麗水花與輕快音樂共舞，視覺和聽覺同時享受，更歡迎大小朋友入內戲水，穿梭在水柱間，隨音樂舞動搖擺，感受暢快涼意。