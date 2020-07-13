斗六行啟記念館修繕工程 挨批破壞外牆
歷史建築斗六行啟記念館修繕工程，被民眾批評裝設南側雨遮是破壞外牆。雲林縣文化觀光局今天說，設玻璃的雨遮，是為保護木造窗櫺，又可看到整體的磚牆面，符合文資法的規定。
斗六市太平大街發展協會理事長關有仁在臉書貼文說：「越修越糟糕的行啟記念館歷史建築，不銹鋼材料竟然也可以出現在日治時期主建物上，並且大到喧賓奪主，讓我想到中國大媽的防曬面罩。這樣的文資修護審查也會通過？」並獲得許多網友的認同。
雲林縣文觀局文資科長張力元表示，行啟記念館空間修繕工程計畫，是由文化部補助，斗六市公所負責執行，設計規劃案由雲林科技大學文化資產學者劉銓芝、與徐慧民協助審查。
張力元表示，文資法24條第二項規定，歷史建築的整修必要時得採用現代科技與工法，以增加其抗震、防災、防潮、防蛀等機能及存續年限。
劉銓芝則指出，玻璃的雨遮，有防護木造窗櫺效果，又可看到整體的磚牆面，考量現代防潮需求，使用現代材料及工法，整修歷史建物是被允許的。
張力元說，既然地方民眾對修繕有意見，文觀局已請斗六市公所暫時停工，開說明會溝通。
行啟記念館約在西元1927年創建，當時為迎接日本裕仁東宮皇太子造訪台灣，由地方仕紳募款興建而成，在民國90年登錄公告為雲林縣歷史建築。目前用途是做為文化展覽與舉辦地方講座。
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