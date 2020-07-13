台南首辦兒童藝術教育節 樹人國小版畫展大放異彩

台南市政府教育局今年首辦兒童藝術教育節，今天起安排以美術教育聞名的後壁區樹人國小師生到中西區舉辦版畫特展。市長黃偉哲說，美術教育成功，讓偏鄉小學校也能大放異彩。

台南市教育局首次辦理兒童藝術教育節，其中首檔活動「藝起SHOW-樹人國小師生版畫藝想世界」特展，今天起至18日在台南市美術館二館旁的南美里活動中心展出66件師生作品，包括2015年由幾米團隊帶著樹人國小的小畫家在台東完成的12件版畫。

黃偉哲上午致詞時表示，樹人國小現在是有72名學生的小學校，但今年有15件作品入選台南市美術展，送到全國美展後更有7件獲獎。顯見樹人國小孩子的想像空間與整體藝術教育，讓偏鄉小校也能大放異彩。

樹人國小退休教師，也是目前的駐校藝術家吳鴻滄表示，與素描、寫生等作品相較，版畫需要較長時間才能完成，孩子在過程中可培養獨特的觀察力及作畫的耐心，作品題材多是孩子日常生活上的小細節。

吳鴻滄說，版畫素材很多，孩子在創作過程中可以發揮想像力，配合學校豐富的戶外教學，成為良善的循環，創作出許多很棒的作品。學生人數雖然少，但也因此獲得許多肯定，進而增加不少自信心。