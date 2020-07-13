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菜市仔轉型改造 嘉大教授：絕不能整棵移植

聯合報 / 記者魯永明楊濡嘉／連線即時報導
嘉義市北興公有零售市場近年沒落，許多店面都拉下鐵門不再營業。記者李承穎／攝影
嘉義市北興公有零售市場近年沒落，許多店面都拉下鐵門不再營業。記者李承穎／攝影

傳統菜市仔如何轉型改造才能成功？嘉義大學企管系教授侯嘉政說，「菜市仔就像老樹，樹葉逐漸凋落；要讓它風華在現，絕不能整棵移植，應細心修剪老弱枝幹，適當施肥，接下來就交給時間了」；高雄市議員陳麗娜建議公部門與民間超商業者合作，活絡傳統市場

侯嘉政曾受經濟部商業司邀請，擔任傳統市場改造計畫審查委員，他實地訪視與輔導全台數十個菜市仔轉型改造案例，深刻了解攤商的苦心經營與競爭壓力，想要改變期望。

但傳統市場大多設置久，經多年變遷，本該是「生命共同體」的攤商們不易凝聚改造共識，而志工式自治會也無足夠行政人力與健全組織運作，加上鄉鎮區公所市場管理權責單位，未積極採取適當行政作為，導致鄉村型傳統菜市仔改建成功鳳毛麟角。

他歸納出轉型改造要成功，不可能一次到位，主管機關不要有「畢其功於一役」思維，應採有系統地多年期改造方案，邊做邊改，在不影響現有生意下，先從簡單項目著手，讓攤商看到初步成果，再來推較棘手改造項目。

尤其鄉村型，一旦大動作改造，老顧客就會流失，引來攤商們抱怨抗拒改善。反而導致合法市場因大改造「散市」，但市場周邊又「結市」成為不合法菜市仔，沒解決問題，反而製造更多問題。

改造成功另個關鍵是取得攤商們共識支持，因改造主體是攤商，大多數攤商年齡偏大，學習新經營模式困難，政府推動改造轉型，應花更多時間和心力凝聚大家共識，建立由下而上、參與式討論平台。

在未取得大多數攤商支持前，一動不如一靜，以時間換取空間；切忌在預算執行壓力下，倉促推動；若地方政府有心解決多年沉痾，角色扮演要更積極、主動，由政府扮演火車頭，結合各方力量推動。

長期關注市場問題的高雄市議員陳麗娜分析，市場沒落與公部門經營心態與方式有關，公務員大多只管建好市場、攤位租出去，不會做更多商業規畫，事實上不少偏遠地區還是需傳統市場。

她建議，許多公有市場面積不小，近住宅社區，甚至在住宅區中間，地段好，任憑市場沒落、閒置，很可惜，公部門可與民間超市業者合作，讓民間規畫經營；要是市場真的很老舊，社區人口多外移，不妨考量都更，帶動區域發展。

嘉義市北興公有零售市場近年沒落，許多店面都拉下鐵門不再營業。記者李承穎／攝影
嘉義市北興公有零售市場近年沒落，許多店面都拉下鐵門不再營業。記者李承穎／攝影

傳統市場 陳麗娜 高雄市

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