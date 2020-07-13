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回響／菜市場改造 黃敏惠：盼中央資源挹注

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市北興公有零售市場近年逐漸沒落。記者李承穎／攝影
嘉義市北興公有零售市場近年逐漸沒落。記者李承穎／攝影

本報專題報導全台傳統菜市場改造，出現城鄉命運大不同議題，嘉義市長黃敏惠今看了報導後坦言，北部有很多資源，尤其六都資源更充足，一般中南部縣市很辛苦，縱然嘉義市菜市場有特色，但缺少經費，中央若能有更多資源挹注，相信呈現的效果更好。

嘉義市北興公有零售市場近年因位處鐵路高架化範圍，鐵道局宿舍搬遷，鐵道藝術村拆除後逐漸沒落，也成為菜市場命運大不同的顯著案例。

黃敏惠說，北興市場在陸橋下，未來陸橋會隨鐵路高架化拆除，但希望透過辦各式各樣的活動能保留市場的美好記憶，未來周邊位處轉運站，也會與攤商和民眾對話，找尋市場的適當地點。

「北部資源多」，黃敏惠坦言，20年前台北士東市場改造後，成為各縣市爭相觀摩對象，做得很成功，但並不是每個市場改造都能成功，嘉義市縱然資源不是最多，但有它的特色，例如人情味、新鮮度等，即便不買東西，也是大家打招呼的最好場域。

黃敏惠說，市府不斷在努力，希望市場維持傳統的友好，也希望能跟上時代，無論環境衛生、明亮度和安全等軟硬體設施都要努力改善，會跟攤商一起討論、解決，讓市場更活化，再被利用，讓傳統有新的感覺，展現獨一無二的味道。

嘉義 黃敏惠 鐵路高架化

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