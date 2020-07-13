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10斤半「芋頭王」賣1萬6800！ 雲林農民捐做公益

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
「芋頭王」最後由王永慶（中）得標，栽種人蔡當茂（左2）將把這筆所得捐予創世基金會斗六分院，挹注植物人安養經費。圖／林內教芋部提供
「芋頭王」最後由王永慶（中）得標，栽種人蔡當茂（左2）將把這筆所得捐予創世基金會斗六分院，挹注植物人安養經費。圖／林內教芋部提供

雲林林內鄉民蔡當茂將朋友送的芋頭種苗，隨意種在田間，日前收成時竟發現其中有顆芋頭長得比一般芋頭大5倍，又驚又喜之餘拿回家秤重，重量達10台斤5兩多，他把這顆「芋頭王」拿到「林內教芋部」小農市集拍賣，昨天下午由林內鄉長張維崢擔任拍賣官，最後以1萬6800元成交價賣出。蔡當茂說，這筆所得將捐予創世基金會斗六分院，挹注植物人安養經費。

「從未見過這麼大顆的芋頭！」蔡當茂說，去年底朋友送他芋頭種苗，他因非芋農，便隨意種在家中辣椒園裡，平常經過時也沒發現這棵芋頭有何異樣。前幾天入園巡看時，才發現這顆芋頭「頭好壯壯」長得大又結實！他笑說「應該吸收很多養分！」他日前煮食芋仔子品嘗，直呼「口感鬆綿好吃，風味絕佳！」

「林內芋頭」是林內烏塗村的特產，教芋部長林建安表示，烏塗村因鄰近濁水溪，溪水帶來沉積的黑土，土質中的天然營養源，就是芋頭長得好的關鍵，可補充農作物生長的微量元素。

林建安指出，目前一般芋頭市售一台斤約50元，這顆「芋頭王」一台斤約1680元，拍賣底標從500元開始競標，有數十名鄉親及網友熱烈參與，最後由來自南投的遊客王永慶以1萬6800元得標。

林建安表示，得標者王永慶非當地人，當時他是據媒體報導參與粉絲專頁上的競標，後來又親自來到林內教芋部拍賣現場，希望響應農特產推廣，他也與教芋部約定，未來有活動會贊助「米粉芋」，請大家「吃米粉芋，都有一個好頭路」協助行銷美味的在地農產。

「沒料到引起大家迴響！」林建安說，過去很多人不知道林內有種芋頭，透過競標及拍賣活動，確實打響林內芋頭知名度，感謝大家支持農產做公益，也歡迎民眾可以親自到林內教芋部走訪，下田體驗採芋樂趣。

遊客王永慶以1萬6800元得標「芋頭王」，他希望以行動響應農特產推廣。圖／林內教芋部提供
遊客王永慶以1萬6800元得標「芋頭王」，他希望以行動響應農特產推廣。圖／林內教芋部提供
「林內教芋部」小農市集拍賣「芋頭王」，拍賣現場及網路直播吸引不少人參與。圖／林內教芋部提供
「林內教芋部」小農市集拍賣「芋頭王」，拍賣現場及網路直播吸引不少人參與。圖／林內教芋部提供

植物人 濁水溪

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