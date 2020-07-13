城內看籤詩、 城外桌頭口譯 走讀府城有意思

台南慈濟高中的「走讀府城」課程已經營多年，因應新課綱的實施，校際激盪增加新元素。新營南光中學昨也來觀摩，跟著老師吳宗原在巷弄中尋幽探古，在廟宇間講古說書，期望能深化教學素材，從不同的角度傳承府城文化。

主講人吳宗原細說著「關帝港」趣味俗諺，過去關帝港被城牆區隔為「內關帝港」與「外關帝港」，其中開基武廟在城內，厲王宮在城外。當時流傳的「內關帝港籤詩，外關帝港童乩」，是指城內信眾多以都會居民、紳士富商、知識分子為主，所以廟宇籤詩引經據典、字句雅馴、文采盎然；而城外信眾多為五條港苦力，解籤問事時，採取乩童與桌頭以口譯進行，兩者信仰文化的差異恰是城內外族群生活文化的呈現。

踏訪新美街時，老師說著「米街」故事，彷佛又回到了當年情景。此路段經考據，可能是台灣最早的縱貫線道路，原為中區民族路6巷，約在民國50年代市府整併「米街」、「三義街」 (抽籤巷)及「正義街」 (帆寮街)成為「新美街」。

吳宗原說，此處人口密集，商業鼎盛，當時開了許多米店故名「米街」，也發展出米食小吃「碗粿」，當時許多店家門口擺放舂米的器具「石舂臼」，市集稱「石舂臼市場」 (另有取其音寫為石精臼)，在經年累月聚集攤販後，更形成著名的民族路夜市 (自西門圓環到台南護專一帶)，規模如現在的「花園夜市」，後因環境衛生、交通、治安、商店利益糾葛等問題，72年7月市長蘇南成宣布民族路禁設攤販，攤商遷往小北夜市、保安市場、友愛市場等。

南光中學老師杜志彬表示，歷史的學習並非背誦記憶資料，而是要從各類資料及事證中去體驗當時的生活及文化，進而尊重感念前人的智慧，踏實的現場探究，才能深化學習。