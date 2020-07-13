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台南安平虎鯨「亮晶鯨」登場 15日起交管
台南市「安平虎鯨亮晶鯨-Orca Go！」活動從7月15日至10月18日，在安平區歷史水景公園等地舉行，現場搭配煙火、3D秀、藝人團體表演及水上遊憩、美食品嘗，預計每天將吸引大批人潮參觀。市警四分局今天說，活動為期3個月期間，警方在安北路與王城路口等周邊道路展開交管，請民眾多配合。
警方說，會場座落安平路850巷、國勝路35巷、安北路233巷2弄等街道巷弄，採全面封閉管制。接鄰安北路、安平路、運河路、水景橋等路段均為安平區重要聯外道路，同時活動會場鄰近安平古堡、樹屋、夕遊出張所、安平老街等熱門觀光景點，向來遊客眾多，適逢學校暑假期間，預期於尖峰時段將湧現人、車潮。
主辦單位台南市政府文化局，規畫會場周邊水景橋旁、安平天后宮、夕遊出張所、運河路等處停車場，供參加民眾停放。
活動期間，市警四分局審酌周邊車流狀況，分別於下午4點至晚上10點，下午2點至晚上11點，針對會場周邊主要安北路與王城路口、安平路與安平路850巷口、水景橋東、西側同平路與湖內一街口、安北路與同平路口等重要路口，同時視實際人、車潮狀況，擴及運河路與平生路口、安億慶平路口即安億橋兩側、安北路與健康三街口、慶平路與健康三街口承天橋兩側實施交通疏導管制。
分局長蔡進閱說，為避免交通壅塞，活動期間，參加民眾宜搭乘大眾運輸系統前往會場，出入安平區民眾宜斟酌外出時間，避開交通尖峰時段及路段，提早出發或另擇替代路線，確保行車安全。
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