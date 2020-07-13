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北興市場沒落了 小販苦等轉型

聯合報 / 記者李承穎／專題即時報導
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，客源流失沒落，整排攤位租不出去，平日中午用餐時間，空蕩冷清。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，客源流失沒落，整排攤位租不出去，平日中午用餐時間，空蕩冷清。記者魯永明／攝影

嘉義市北興公有零售市場因位處鐵路高架化工程用地範圍，鐵道局員工宿舍搬遷、鐵道藝術村拆除，人潮快速流失，70家業者剩不到30家，留下的攤販多數當成倉庫或乾脆荒廢，曾經繁華一時的市場沒落，零星攤販苦苦經營，期待轉型的一天。

北興公有零售市場只剩零星水果攤、小吃攤和魚販，攤商大多坐著發呆，市場上方是北興陸橋，又位在北興街尾死巷，很少人會特別走進去，多數店面鐵門拉下，大白天仍少了營業燈光，市場顯得陰暗。

「早年五甲田地也換不來這裡一間店面…」保安里長李憲桐感嘆說，鐵道局宿舍有上百名員工，北興陸橋還沒建時是西區主要道路，每天一早就熙來攘往，生意很好，市場旁邊還有兩間大餐廳，如今這種光景讓人很難想像。

76歲水果販吳春菊在市場賣了逾30年，見證市場繁華與沒落，過去一天賣近萬元水果，忙得連跟客人閒聊都沒辦法，如今人流少了八成以上，一天賣不到500元。她說，老了不好意思跟子女拿錢，日子過一天算一天，「能怎麼辦呢？沒法過也要過」。

78歲謝錦在市場入口賣魯熟肉、煎粿，是宿舍員工最愛的早餐，過去每天一早就有人排隊，人潮多到將市場入口堵住。她說，現在每天不到十個人來買，有時一整個早上賣不出一個煎粿，只能呆坐著，也不知哪一天能改善。

嘉義市政府建設處長陳光興說，北興路橋在鐵路高架化後會拆除，將協助找市場用地活化北興市場，現階段是設法讓燈光明亮、整潔環境等方法改善市場。里長李憲桐則建議，距離鐵路高架化還有好幾年，市府這段時間可加強辦活動讓市場活起來。

嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓客源流失沒落。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓客源流失沒落。記者魯永明／攝影

鐵路高架化 鐵道 宿舍

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