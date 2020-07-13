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曾經24小時不打烊 菜市仔設計不合用如今剩3攤
嘉義縣菜市仔轉型改造路漫長，失敗多於成功，其中義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，7月1日封閉，攤商抗爭；朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，則因攤商認為設計不當而不願進駐，客人大量流失，風光時期24小時不打烊的數十個點心攤如今只剩三攤，改造大失敗讓人唏噓。
義竹公有市場使用逾半世紀，鄉長黃阿家考量建築結構不安全，規畫改造半開放式多功能推廣中心，做長照、老人食堂及村聯合辦公處，六月底與攤商終止租約，派人用交通錐封閉出入口、公廁，限攤商九月底搬遷，但攤商拒絕改造搬遷，在市場出入口掛上「反迫遷、毀生計；阿家有豪宅、攤商無生計；土匪政府、強奪民宅。」白布條，揚言提告。
「我們被迫停業，很無奈！」市場內知名小吃「豆菜麵店」經營兩代70年，因市場改建而熄燈，老闆翁瑞豐說，公所安置的第一市場攤位不適合，義竹市場改造路阻力大。
「菜市仔嘸救囉！」嘉義縣朴子市第一市場35年前改造為住商混合大樓，現代櫃檯化攤位被攤商認為不符鄉村消費習慣而不進駐，一樓中央區規畫60個攤位卻出租不易，因客源流失，原本數十個點心攤只剩三攤，攤位空蕩冷清，連客人看了也搖頭。
第一市場自治會長顏文福說，市場位在鬧區、鄰近香火鼎盛配天宮，過去以24小時不打烊的各式各樣點心攤出名，沒落主因是攤位設計不當、市場改建兩年期間讓客源流失，菜市仔吸引不到年輕族群，就算市場重建恐也難以挽回沒落。
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