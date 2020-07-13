快訊

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

全球新冠肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾經24小時不打烊 菜市仔設計不合用如今剩3攤

聯合報 / 記者魯永明／專題即時報導
嘉義縣義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，七月一日封閉市場，遭攤商在出入口掛白布條抗爭。記者魯永明／攝影
嘉義縣義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，七月一日封閉市場，遭攤商在出入口掛白布條抗爭。記者魯永明／攝影

嘉義縣菜市仔轉型改造路漫長，失敗多於成功，其中義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，7月1日封閉，攤商抗爭；朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，則因攤商認為設計不當而不願進駐，客人大量流失，風光時期24小時不打烊的數十個點心攤如今只剩三攤，改造大失敗讓人唏噓。

義竹公有市場使用逾半世紀，鄉長黃阿家考量建築結構不安全，規畫改造半開放式多功能推廣中心，做長照、老人食堂及村聯合辦公處，六月底與攤商終止租約，派人用交通錐封閉出入口、公廁，限攤商九月底搬遷，但攤商拒絕改造搬遷，在市場出入口掛上「反迫遷、毀生計；阿家有豪宅、攤商無生計；土匪政府、強奪民宅。」白布條，揚言提告。

「我們被迫停業，很無奈！」市場內知名小吃「豆菜麵店」經營兩代70年，因市場改建而熄燈，老闆翁瑞豐說，公所安置的第一市場攤位不適合，義竹市場改造路阻力大。

「菜市仔嘸救囉！」嘉義縣朴子市第一市場35年前改造為住商混合大樓，現代櫃檯化攤位被攤商認為不符鄉村消費習慣而不進駐，一樓中央區規畫60個攤位卻出租不易，因客源流失，原本數十個點心攤只剩三攤，攤位空蕩冷清，連客人看了也搖頭。

第一市場自治會長顏文福說，市場位在鬧區、鄰近香火鼎盛配天宮，過去以24小時不打烊的各式各樣點心攤出名，沒落主因是攤位設計不當、市場改建兩年期間讓客源流失，菜市仔吸引不到年輕族群，就算市場重建恐也難以挽回沒落。

嘉義縣義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，七月一日封閉市場，遭攤商在出入口掛白布條抗爭。記者魯永明／攝影
嘉義縣義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，七月一日封閉市場，遭攤商在出入口掛白布條抗爭。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，客源流失沒落，整排攤位租不出去，平日中午用餐時間，空蕩冷清。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，客源流失沒落，整排攤位租不出去，平日中午用餐時間，空蕩冷清。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，客源流失沒落，整排攤位租不出去平日中午用餐時間，空蕩冷清。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市現代化住商混合型第一市場大樓，客源流失沒落，整排攤位租不出去平日中午用餐時間，空蕩冷清。記者魯永明／攝影

嘉義 朴子

延伸閱讀

傳統菜市改造 命運大不同

拒改造搬遷 嫌攤位設計不合用

嘉縣身心障礙保齡球賽開打 140名選手大展身手

她63歲無懼追求夢想 從國中畢業獲頒縣長獎

相關新聞

天使基金7年還1.5倍 業者喊難 台南左鎮2案撤掉

台南左鎮區因人口老化嚴重，是國發會選定全台兩大地方創生示範點之一，但過去一年，左鎮區公所接到5個提案，其中2案申請國發會...

北興市場沒落了 小販苦等轉型

嘉義市北興公有零售市場因位處鐵路高架化工程用地範圍，鐵道局員工宿舍搬遷、鐵道藝術村拆除，人潮快速流失，70家業者剩不到3...

曾經24小時不打烊 菜市仔設計不合用如今剩3攤

嘉義縣菜市仔轉型改造路漫長，失敗多於成功，其中義竹鄉公所因公有市場老舊沒落，7月1日封閉，攤商抗爭；朴子市現代化住商混合...

柯文哲來訪 雲林、台北多項合作達共識

台北市長柯文哲率市府團隊連兩天參訪雲林，與縣長張麗善達成多項合作共識，包括請北農公司協助雲林青農建立有機銷售通路、台北學...

嘉市補助100廠商 視訊媒合海外買主

疫情期間，許多廠商無法赴國外參展，外銷市場受阻，嘉義市工商發展投資策進會與中華民國外貿協會合作，即日起到12月底補助10...

她63歲圓夢 國中畢業拿縣長獎

嘉義縣中埔國中補校班學生陳秋梅今年63歲，從小家境困苦，一直希望重返校園，今年順利從補校班畢業，還獲得縣長獎，她希望可以...

翻轉台南左鎮 創生還有3案 再造五分車

台南左鎮區受到水質水量保護區限制發展，能夠發展的只有農業和觀光，地方創生原提案5件，2件撤回，目前剩3案，包括公館社區青...

「南科富人區」 停車、就學難？

被外界稱羨為「南科富人區」的台南科學園區特定區（LM區），因緊鄰南科，近年人口快速增加，除停車問題嚴重，子女就學問題也浮...

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

被外界稱為「南科富人區」的台南科學園區特定區（LM區），因緊鄰南科，近年人口增加快速，除當前停車問題嚴重，子女就學問題也...

溪口囝仔返鄉推創生 與公所簽約活化閒置空間

嘉義縣溪口鄉公所日前與返鄉青年張凱雯組成「溪囝仔生活實驗室」並完成簽約儀式，預計半年內將由公所提供行政協助、返鄉青年提供...

動保教育園區工程指定並發包？ 台南農業局：不實謠傳

台南市政府農業局規畫在學甲設置動物保護教育園區，地方正反意見交鋒，傳出市府未解決地方疑慮前，就已指定及發包工程情事，農業...

期待30年！下埤頭輪值奉祀六房媽 功德金專用做公益

六房媽明年將由五間厝股下埤頭小爐輪值，過爐紅壇新建工程今天動工，爐主劉栢均也宣布將把奉祀媽祖一年的結餘功德金，作為下埤頭...

熱門新聞

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／所長向白沙屯媽祖鑾轎鞠躬55下 媽祖轉進派出所

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

白沙屯媽祖回鑾通苑沸騰 信眾：盛況更勝以往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。