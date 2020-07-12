「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

被外界稱為「南科富人區」的台南科學園區特定區（LM區），因緊鄰南科，近年人口增加快速，除當前停車問題嚴重，子女就學問題也浮現檯面，未來發展蒙上陰影，令人憂心。

緊鄰台南科學園區不到1公里的南科LM區，行政區域橫跨台南善化區蓮潭里 、新市區大營區，開發迄今不到10年，80％面積與人口集中在蓮潭里，近年建物如雨後春筍完成，發展逐漸飽和，停車、子女就學後遺症也衍生。

當地善化蓮潭里長陳紫晶說，善化區最近7年人口成長比例，居全台南市第一。資料顯示，從民國99年後善化區0至12歲比例達13.5％，持續吸引年輕人口遷入。

民國105年至108年透天建物共增加1252戶，善化區目前僅有一所國中，最高負荷量約1250人，現有國中生含鄰近南科實中、黎明、港明中學，善化區國中生老早超過，隨著南科發展，還會持續暴增，問題會更嚴重。

陳紫晶指出，善化國中距離善化市區遠，多數學生就學不便，隨著生源增加，地方增第二國中或善化高中增設初中部因應，已迫在眉睫，相關單位應有更積極作為。

他苦笑說，蓮潭里居民平均收入冠台南，被外界成為「南科富人區」，但停車問題嚴重，區域內大半畫設紅線禁止停車，公有停車場長期遭人停放，不少人得租車位，甚至還租不到，痛苦不堪。

為解決未來子女就學問題，立委郭國文本月邀請南科管理局、教育部國教署、市府教育局及地方舉行公聽會，鑑於南科區三期開發最快113年完成，預計園區工作人口5年增加1萬人，南科實中初中部學生，目前僅有20％是社區生，未來擠破頭將更嚴重，初步共識先在鄰近國立善化高中增設國中部，要求國教署2個月內評估是否可行。