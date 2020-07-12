台南教與學博覽會 為後疫情課程學習做好準備

台南社大今天下午4點在文化中心假日廣場舉辦「教與學博覽會&與地球共好學習節」，推出「友善地球生活實驗區課程群」，陳列綠色生活知識課程；搭配「人生雜學區」、「手藝療癒區」及「防疫健康區」等由班級規畫的學習主題區，吸引許多學員報名，也為的後疫情的課程學習做好準備。

教育局副局長王崑源表示，台南社大多年來一直是全國社大評鑑中辦學的績優典範，提供給市民學習的各類課程，市長也特別表示要充分運用社大所提供的知識平台，作為政策參考及社區推廣，讓台南市成為具有高度公民素養的文化之都。

老師蘇昭興與鐵道社，在會場展Ｄ51型「原台灣總督府蒸汽機關車」同型的模型供大家參觀。他表示，台灣最大的鐵道體系是輕便鐵道，曾經糖鐵、林鐵等，串聯3600公里的路網，卻在大家的漠視下快速消失。許多台灣人花大錢到先進國家體驗鐵道旅行，其實，台灣鐵道有太多的故事可供探索，也是他開設這門課程的主因。

《我的小花園》老師李武說，現在氣候越漸極端，因此利用大成國中校區的閒置屋頂，以兩年的時間，發展出兼顧景觀及不需花費太多照料成本的綠屋頂節能方式，吸引許多社區希望共同推廣。

太陽能節能教師林元笠，在會場示範太陽能刨冰，他表示，太陽能不是只是讓大家方便吹冷氣與洗熱水，生活中也有許多可以應用的方式。

現場還有新設的修繕體驗課程區，講師林俊成以可以修，就不用買的概念，示範居家中常見的舊家電修理及水電維修。他強調，從生活裡調整消費習慣，才是降低掩埋場需求的最佳方法。

另外現場人生雜學區、ＤＩＹ手藝區及健康防疫區，則以疫情後的療癒為主題，藉由養生推拿、易經、心靈成長、編織娃娃、油彩、漫畫等可以讓人宅在家保健及療癒的課程，充分為未來疫情變化做好準備。