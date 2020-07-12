嘉義畫家走訪田間 畫出花卉與水果的豐沛生命

一般西畫對花卉與水果題材的表現，多以桌上靜物呈現，嘉義市著名畫家黃美賢走訪花園與果園，畫出花卉水果的自然美感與豐富生命力，同時也融合現代數位科技，創作新風格，7月8日到19日在嘉義市文化局3樓展覽室，推出「馥郁碩纍－黃美賢田園花卉水果繪畫個展」。

市長黃敏惠今天前往欣賞表示，黃美賢生長在農產富饒的嘉南平原嘉義，激發她創作系列花卉水果畫作，相信藝術愛好者透過畫作，感受到自然界花卉水果的芬芳、美麗希望。

黃美賢為市府文化局前局長，現任國立臺灣藝術大學創意產業設計研究所博士班專任副教授，這次展出的作品，也在農委會及縣市農業局處協助下，走訪農家專業培植的花園與果園，蒐集真實生動的繪畫實景資料。

她以七分寫實三分寫意的風格，再現及傳達自然中生長的花果之姿，呈現自然界的奧妙。