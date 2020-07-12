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溪口囝仔返鄉推創生 與公所簽約活化閒置空間

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣溪口鄉長孫維聰（右）日前與返鄉青年張凱雯（左）完成「溪囝仔生活實驗室」簽約儀式。圖／溪口鄉公所提供
嘉義縣溪口鄉長孫維聰（右）日前與返鄉青年張凱雯（左）完成「溪囝仔生活實驗室」簽約儀式。圖／溪口鄉公所提供

嘉義縣溪口鄉公所日前與返鄉青年張凱雯組成「溪囝仔生活實驗室」並完成簽約儀式，預計半年內將由公所提供行政協助、返鄉青年提供創意及行銷管理，為鄉內閒置空間舉辦多場實驗性活動，讓更多人看見溪口，開啟新的創生可能。

溪口鄉長孫維聰表示，溪口鄉面積小、人口少和資源稀，雖然活動讓更多人在短時間內看見溪口，但要怎麼讓閒置多年的舊市場再次熱鬧起來，形成更多創生的能量、為溪口帶來具永續性的發展基礎更重要，公所本次合作以「結合在地年輕世代，活化閒置空間」，實踐以有限的資源，重新運用既有閒置空間的想法。

張凱雯為7年級後段班，長年在北部工作，現為旅遊部落客，為讓更多人認識溪口，今年初決定返鄉，向溪口鄉公所提出以假日市集、老街導覽、主題講座等方式，吸引不同的族群走訪溪口，帶來新的消費力和形成新的就業機會等。

張凱雯的想法與公所理念相合，經過公所內部多次跨課室溝通，預計未來將以舊市場、溪口鄉文化生活館、五分仔自行車道或其他鄉內閒置空間作為各類主題市集辦理的實驗基地，為溪口創生開啟新的可能性。

孫維聰自代理鄉政，連續兩年運用溪口老街的舊市場辦理社造成果展與冬至活動，今年也吸引嘉義縣府社區規畫師輔導團隊，到溪口辦理地方創生實驗行動。

嘉義縣溪口鄉公所日前與返鄉青年張凱雯（右五）組成「溪囝仔生活實驗室」並完成簽約儀式。圖／溪口鄉公所提供
嘉義縣溪口鄉公所日前與返鄉青年張凱雯（右五）組成「溪囝仔生活實驗室」並完成簽約儀式。圖／溪口鄉公所提供
嘉義縣溪口鄉長孫維聰（左）日前與返鄉青年張凱雯（右）完成「溪囝仔生活實驗室」簽約儀式。圖／溪口鄉公所提供
嘉義縣溪口鄉長孫維聰（左）日前與返鄉青年張凱雯（右）完成「溪囝仔生活實驗室」簽約儀式。圖／溪口鄉公所提供

嘉義 青年 老街

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