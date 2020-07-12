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「北建中、南六信」台南16連霸已遠 重振橄欖球雄風

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
六信高中與大成國中的橄欖球隊每天一起訓練，打造鋼鐵體魄。記者鄭惠仁／攝影
六信高中與大成國中的橄欖球隊每天一起訓練，打造鋼鐵體魄。記者鄭惠仁／攝影

「北建中、南六信」是早期橄欖球界嘴邊語，如今建中黑衫軍依然響亮，但六信光芒不再，而曾經16連霸的台南橄欖球隊也中止冠軍20多年。經台南橄欖球界的努力與爭取，國內首次區聯賽已在台南登場，更要爭取兩年後的區中運增加15人制橄欖球，恢復昔日雄風。

橄欖球在台灣光復後就蓬勃發展，早期台南市許多高中都有橄欖球隊，最有名的是六信、長榮中學、南一中、南二中等，不過，仍以建中的橄欖球隊獨占鰲頭。直到1967年六信擊敗建中，改寫歷史，並在全國賽連續多年蟬聯冠軍，打下台南橄欖球隊扎實的基礎，創下連續16年拿下區運冠軍的輝煌紀錄。1982年中斷連霸，1984年起5連霸後未再拿過冠軍。

六信高中早期吸引各縣市橄欖球好手來就讀，培育無數國手，目前國內約2/3的橄欖球隊教練都是六信人。但六信橄欖球隊也因光芒漸失而解散，數年後再復隊，但不再是「北建中、南六信」，目前台南高中僅剩長中、六信有橄欖球隊。

台南體育界為了重振過去橄欖球雄風，經體委會委員郭宏明、大成國中的努力，爭取在台南舉辦國內首次橄欖球區域聯賽，賽期從今年5月底到11月，也成為國內橄欖球運動最大盛事。而曾經拿下全過第2名的南一中下學年也將在進修部成立橄欖球隊，曾打橄欖球的義大醫院院長杜元坤已率先捐款50萬元。

體委會委員陳宏明說，全運會橄欖球項目都採7人制，但國外仍流行15人制，而15人制也最能打出團隊合作與橄欖球的精神，將建議兩年後在台南的全運會能增加15人制。

曾有亞洲射腳稱譽的大成國中教練郭山本、學務主任林宜德說，仍有部分家長認為打橄欖球很粗暴，不讓孩子參加，加上家長考慮到出路問題，都影響橄欖球發展。陳宏明說，將建議並爭取讓橄欖球選手考警消人員也能比照柔道選手，列入加分對象，吸引更多學生打橄欖球。

國內首次橄欖球區聯賽為期7個月，已在台南登場，體育界要再造台南橄欖球雄風。記者鄭惠仁／攝影
國內首次橄欖球區聯賽為期7個月，已在台南登場，體育界要再造台南橄欖球雄風。記者鄭惠仁／攝影
國內首次橄欖球區聯賽為期7個月，已在台南登場，體育界要再造台南橄欖球雄風。記者鄭惠仁／攝影
國內首次橄欖球區聯賽為期7個月，已在台南登場，體育界要再造台南橄欖球雄風。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育界為橄欖球運動而努力，希望再造台南橄欖球雄風。圖右起陳奕仁、郭山本、陳宏明、陳威介、林宜德。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育界為橄欖球運動而努力，希望再造台南橄欖球雄風。圖右起陳奕仁、郭山本、陳宏明、陳威介、林宜德。記者鄭惠仁／攝影

橄欖球 橄欖球協會

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