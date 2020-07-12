動保教育園區工程指定並發包？ 台南農業局：不實謠傳

台南市政府農業局規畫在學甲設置動物保護教育園區，地方正反意見交鋒，傳出市府未解決地方疑慮前，就已指定及發包工程情事，農業局動保處下午澄清，絕無此事。

農業局動保處表示，設立動物保護教育園區案，農委會僅在去年度補助200萬元前置規劃費用，農業局動保處於去年12月委外進行前置規劃，目前只有進行其中可行性評估階段，尚無補助工程經費，本案工程已指定及發包的說法，為不實謠傳。

農業局長謝耀清說明，該案要確實經科學評估驗證可行之後才會做，並非如部分人士質疑，在未經評估程序下逕自內定及發包工程。

他說，本案園區功能將務實規劃並保證會優先收容學甲區遊蕩犬隻，讓犬隻傷人的憾事不再發生。針對空氣、噪音、汙水糞尿影響周遭環境疑慮，已列為評估及規劃重點。

農業局動保處指出，有關議員建議於太陽能光電區收容流浪犬，經與相關單位討論評估後，從法規方面分析，設置光電設施之特定目的事業用地，只能做為光電設施相關設備使用，倘要設置動物保護教育園區或收容流浪犬，須再變更為動物收容處所特定目的事業用地；實務方面則是光電設施配電繁細且部分設於底層或地面，需考量設備及線路容易被動物破壞，並且造成收容動物遭致危害。故較不適合做為收容動物使用。

農業局表示，市府非常重視學甲在地民眾的意見，也一直與當民眾進行說明及溝通，於去年9月及11月分別在學甲區公所及集和宮進行2次公開說明及溝通，今年6月13日、今年7月9日再度與地方進行座談，聽取鄉親意見，相關溝通及說明的工作未曾間斷，會持續與地方溝通，化解外界疑慮。