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期待30年！下埤頭輪值奉祀六房媽 功德金專用做公益
六房媽明年將由五間厝股下埤頭小爐輪值，過爐紅壇新建工程今天動工，爐主劉栢均也宣布將把奉祀媽祖一年的結餘功德金，作為下埤頭公益基金，專款專用，濟弱扶傾。
雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、中華民國六房媽會理事長徐萬成等多位地方人士皆到場擔任動土官，正式啟動籌畫明年六房媽過爐事宜。
六房媽過爐是雲林的重點宗教盛事，已登錄為國家重要民俗。因無固定廟宇，每年由五股三十六庄輪流舉辦過爐奉祀，是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動。
爐主劉栢均說，五間厝股下埤頭小爐30年才輪到六房媽110-111年值年過爐，全體庄民及旅外鄉親開心迎接明年六房媽過爐，經全體庄民開會決議，也將以「公辦」方式，組成爐主團隊負責籌畫明年值年過爐盛事。
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