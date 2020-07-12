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期待30年！下埤頭輪值奉祀六房媽 功德金專用做公益

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、中華民國六房媽會理事長徐萬成等多位地方人士今天皆到六房媽五間厝股下埤頭小爐擔任動土官，正式啟動籌畫明年值年過爐事宜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、中華民國六房媽會理事長徐萬成等多位地方人士今天皆到六房媽五間厝股下埤頭小爐擔任動土官，正式啟動籌畫明年值年過爐事宜。記者陳苡葳／攝影

六房媽明年將由五間厝股下埤頭小爐輪值，過爐紅壇新建工程今天動工，爐主劉栢均也宣布將把奉祀媽祖一年的結餘功德金，作為下埤頭公益基金，專款專用，濟弱扶傾。

雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、中華民國六房媽會理事長徐萬成等多位地方人士皆到場擔任動土官，正式啟動籌畫明年六房媽過爐事宜。

六房媽過爐是雲林的重點宗教盛事，已登錄為國家重要民俗。因無固定廟宇，每年由五股三十六庄輪流舉辦過爐奉祀，是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動。

爐主劉栢均說，五間厝股下埤頭小爐30年才輪到六房媽110-111年值年過爐，全體庄民及旅外鄉親開心迎接明年六房媽過爐，經全體庄民開會決議，也將以「公辦」方式，組成爐主團隊負責籌畫明年值年過爐盛事。

五間厝股下埤頭小爐30年才輪到六房媽110-111年值年過爐，全體庄民及旅外鄉親開心迎接明年六房媽過爐。記者陳苡葳／攝影
五間厝股下埤頭小爐30年才輪到六房媽110-111年值年過爐，全體庄民及旅外鄉親開心迎接明年六房媽過爐。記者陳苡葳／攝影

媽祖 信仰 中華民國

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