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黃偉哲頒市長獎 聽障羽球國手獲勵志獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天下午舉辦第五場市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲頒獎給得獎學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天下午舉辦第五場市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲頒獎給得獎學生。記者鄭惠仁／攝影

台南市第5場市長獎頒獎典禮今天下午在慈濟高中舉行，共有安平區、南區、東區等3區35所國中小及補校，共853名學生受獎。其中榮獲市長語文獎的億載國小吳芃萱，也曾獲選國際青商會台南市10大傑出兒童。

市長黃偉哲在頒獎前，先對獲得市長獎的同學，表示肯定與祝賀，同時也對各校辛勞付出的師長及家長致上最高的敬意與謝意。

榮獲市長獎的光華高中附設國中部許庭睿，擔任《廣達游於藝》藝術巡迴展-向大師挖寶‧米勒特展中，全校唯一全英文導覽的藝術小尖兵，也代表學校參加全市國中英語文競賽英語團唱A2組，以歌曲《AMillion Dreams》勇奪特優第1名，在英語文方面表現卓越。

億載國小吳芃萱榮獲市長語文獎，她參加校內的競賽，如英語朗讀、美術競賽、Scratch程式設計、化腐朽為神奇創作等競賽，都名列前茅。自三年級開始學習書法，代表學校參於全國及南市書法比賽屢獲佳績。另學習鋼琴、小提琴及直笛多年，參與南市、全國音樂競賽屢獲佳績。

榮獲市長勵志獎的南寧高中劉浩恩，從小被診斷為重度聽力障礙，但他不因此而放棄學習，反而培養多方面興趣。例如: 繪畫、扯鈴、打羽球。就讀國中期間，每天都必須投注相當多的時間及心力在羽球訓練，但他都不覺得辛苦。多次當選羽球國手，征戰各地，戰績輝煌。且學業成績優異，閒暇之餘，更把自己的羽訓練用繪畫呈現出來，投稿文薈獎，屢獲佳績，更獲邀現場發表創作靈感及獲獎心得。

獲得市長語文獎的慈濟高中王泰崴，在校內榮獲最高榮譽「師公上人獎」。就學階段參加許多活動，如慈濟國際交流、接待泰國及韓國參訪團和義守大學外籍生、擔任各典禮司儀、演繹經典並參與發春聯、提倡捐贈骨髓、淨灘志工等活動，2019年榮獲台南市優秀青年。

慈濟 義守大學

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