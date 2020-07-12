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柯文哲率隊參訪雲林 期雙方合作發揮加乘效果

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
台北市長柯文哲（右3）盼帶回雲林縣推動品格教育的成功經驗，落實於台北市校園及生活環境。記者陳苡葳／攝影
台北市長柯文哲（右3）盼帶回雲林縣推動品格教育的成功經驗，落實於台北市校園及生活環境。記者陳苡葳／攝影

北市柯文哲率市府團隊連續兩天參訪雲林，今天上午8點15分展開半日行程，第一站抵達台大雲林分院，在接受媒體聯訪後，一行人也轉往古坑參訪咖啡產業與防疫酒精國家隊福祿壽酒廠，中午享用華南社區媽媽親手燒的菜，兩天下來收穫滿滿，柯文哲也與縣長張麗善約定，「保持聯繫，互相交流施政意見。」期未來密切合作，充分發揮加乘互惠效果。

今天上午柯文哲一行人抵達台大雲林分院，院長黃瑞仁率各科主管親自接待，柯文哲說，到台大有回家的感覺，因為他曾來支援過，也感謝學長學弟在醫療缺乏的雲林奉獻，累積進步。柯也不忘「虧」學長黃瑞仁，長達十年都在雲林服務，如果再持續服務久一點，都可以頒給學長「醫療貢獻獎」了，引來全場大笑。

隨後一行人轉往古坑參訪咖啡產業、福祿壽酒廠，由曾任古坑鄉長的副縣長謝淑亞接待導覽，柯文哲除和太太陳佩琪合作秀了製酒技術，北市府團隊也親自在產區體驗咖啡烘培，聆聽職人分享產業歷程。柯文哲也說，古坑年年舉辦台灣國際咖啡節，台北也有推出台北國際咖啡節，雙方可以互相合作，交流技術及宣傳等面向。

中午團隊在古坑華南社區享用在地著名的「人生七味餐」，一嚐「酸甜苦辣鹹鮮澀」7種滋味菜色，以在地食材及人情味認識華南社區。

餐會中時任華南國小校長陳清圳也分享實驗教育推動經驗，講述他以「無界學習」走出校園圍牆，打破教育限制，將課程社區、文化產業結合，養孩子成為成熟的公民，讓瀕臨廢校的小學起死回生。

雲林縣長張麗善表示，經兩天訪程與交流，台北市府團隊與雲林縣政府達成多項合作共識，包括農業合作事宜，將由農業處與台北市產發局洽談合作細節，請北農公司協助雲林青農建立有機銷售通路，另有機蔬菜盛產期則可由台北市產發局協助於台北花博公園農民市集擺攤直銷。

柯文哲說，台北市產業局將協助媒合兩地蔬果供應網絡平台，建立農漁行銷管道及平台，協助雲林青農銷售蔬果，並促成台北市學校團膳採購雲林蔬菜，研議提供全市學童兩周多一餐有機安全蔬菜，建立團膳有機蔬菜相關通路。另外也將贊助雲林縣1萬張悠遊卡，支持雲林縣政府推動「智慧校園」。

而讓柯文哲最為之一亮的施政經驗，即是雲林縣積極推動品格教育，柯文哲表示，台北市校園E化程度高，生活環境也較重視物質，他希望落實交流心得，未來持續向雲林縣請益，期能借重成功經驗提升教育層面。

張麗善說，此次與柯文哲相談甚歡，對於在農業、經濟、環保、文化及觀光等面向的未來施政方向及合作，也有具體共識，期雙方緊密結合，讓更多雲林良品推廣至臺北市，也盼吸引都會區朋友多到鄉間探訪，認識雲林。

古坑華南社區媽媽親手料理「人生七味餐」，以在地食材及人情味讓台北市府團隊認識華南社區。記者陳苡葳／攝影
古坑華南社區媽媽親手料理「人生七味餐」，以在地食材及人情味讓台北市府團隊認識華南社區。記者陳苡葳／攝影
台北市政府與雲林縣政府經兩天的交流，達成多項合作共識，期未來密切合作，充分發揮加乘互惠效果。記者陳苡葳／攝影
台北市政府與雲林縣政府經兩天的交流，達成多項合作共識，期未來密切合作，充分發揮加乘互惠效果。記者陳苡葳／攝影
台北市府團隊今天中午享用古坑華南社區著名的「人生七味餐」，一嚐「酸甜苦辣鹹鮮澀」7種滋味菜色。記者陳苡葳／攝影
台北市府團隊今天中午享用古坑華南社區著名的「人生七味餐」，一嚐「酸甜苦辣鹹鮮澀」7種滋味菜色。記者陳苡葳／攝影

柯文哲 北市 古坑

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