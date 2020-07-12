遊客爬噴泉造景搶看水舞 故宮南院擬加設觀景點

為觀看故宮南院水舞表演，不少人違規爬上噴泉造景，有遊客拍照上傳，批評這些人是「不認識字的人」。南院說，已設置禁止攀爬警告標語，並會協助民眾找到視野佳的觀景點。

有民眾在臉書社團「嘉義市大小事」貼文指出，近日在國立故宮博物院南部院區拍到民眾違規攀爬噴泉造景設施的照片，批評這些人是「不認識字的人」。因為大人與小孩都違規。

國立故宮博物院南部院區今天發布新聞稿指出，有關觀眾拍照地點為噴泉造景設施，已設置禁止攀爬警告標語，活動人員也提醒遊客禁止進入，日後為避免危險，會以紅龍阻止民眾跨越，並加強人員管制，另外評估設置臨時觀景平台供民眾使用。

故宮南院表示，戶外園區除了日夜有水舞表演，8月1日與8月8日晚上還有兩場無人機燈光秀演出，會加強宣導，協助觀眾找到安全、視野佳的觀景點。

遊客許小姐說，昨晚去看水舞及無人機表演，但故宮南院不僅院內停車場客滿，周圍馬路也都沒地方停車，遊客人數可能超過5千人。她也看到噴泉造景設施爬滿人，大概是前面的人擋住視線，為了看表演才爬上去的，希望南院能做好觀賞規劃。