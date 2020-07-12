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嘉縣身心障礙保齡球賽開打 140名選手大展身手
教育部體育署主辦109年度運動i台灣計畫「嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合」比賽今天上午於嘉義市冠王保齡球館舉行，分為10組共200多人參與，嘉義縣長翁章梁到場為選手加油打氣，期望透過此活動，為身心障礙者提供活動筋骨、舒展身體的機會。
競賽為讓多種身心障礙類型朋友參與，設計肢體障礙男女組、輪椅男女組、智障男女組、精障男女組、聽障男女組、志工家屬男女組等10個組別，參加選手140人，加上家屬、工作人員，總共約有200人參與，現場熱鬧非凡。
翁章梁表示，透過保齡球賽，讓不同障別的身障朋友有機會能相互交流、彼此鼓勵，更透過保齡球達到運動效果，期待未來辦理更多活動，而身心障礙者家屬也能藉此活動，陪家人一起出門運動，促進彼此感情，充實休閒生活的樂趣，並與其他家屬交換彼此的資訊及心得，調整更好的家庭關係。
本次競賽由大林國小及嘉義縣脊髓損傷者協會共同承辦，並有嘉義縣肢體殘障福利協進會、嘉義縣聽語多重障礙福利協進會、嘉義縣智障者家長協會、嘉義縣身心障礙服務協會、嘉義縣殘障福利推動協會、嘉義縣身心障礙友愛協會、家義縣精神康扶之友協會等，8個單位參與。
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