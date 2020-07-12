嘉縣身心障礙保齡球賽開打 140名選手大展身手

教育部體育署主辦109年度運動i台灣計畫「嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合」比賽今天上午於嘉義市冠王保齡球館舉行，分為10組共200多人參與，嘉義縣長翁章梁到場為選手加油打氣，期望透過此活動，為身心障礙者提供活動筋骨、舒展身體的機會。

競賽為讓多種身心障礙類型朋友參與，設計肢體障礙男女組、輪椅男女組、智障男女組、精障男女組、聽障男女組、志工家屬男女組等10個組別，參加選手140人，加上家屬、工作人員，總共約有200人參與，現場熱鬧非凡。

翁章梁表示，透過保齡球賽，讓不同障別的身障朋友有機會能相互交流、彼此鼓勵，更透過保齡球達到運動效果，期待未來辦理更多活動，而身心障礙者家屬也能藉此活動，陪家人一起出門運動，促進彼此感情，充實休閒生活的樂趣，並與其他家屬交換彼此的資訊及心得，調整更好的家庭關係。