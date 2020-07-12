張麗善迎接全中運聖火 期雲林代表隊再創佳績

109年全國中等學校運動會在屏東舉辦，因受新冠狀肺炎的影響延至7月18日舉行。象徵大會最高精神的全中運聖火隊，今天上午來到雲林縣，縣長張麗善代表接下聖火，為110年全中運在雲林揭開序幕。

全中運聖火隊在斗南高中舞龍隊開場中，來到斗南田徑場，縣長張麗善、縣政總顧問張清良率教育處長邱孝文及體育會理事長郭志恆等人，一同迎接聖火到來。

張麗善表示，聖火傳遞是運動賽事最高精神指標，感謝聖火領隊、琉球國中校長蘇傳桔率隊前來雲林縣，隨後並將聖火交接予雲林代表隊重點選手張喬茵，期代表隊能為110年全中運刷新紀錄，再創佳績。

張麗善指出，雲林代表隊共有688名隊職員參加19個競賽項目，選手們培訓時，更聘請縣內優秀教練予以協助，發揮雲林在地精神，全力以赴，奪得更多獎牌，榮耀自己，也榮耀雲林。