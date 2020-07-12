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張麗善迎接全中運聖火 期雲林代表隊再創佳績

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
象徵全中運最高精神的全中運聖火隊，今天上午來到雲林縣，縣長張麗善代表接下聖火，為110年全中運在雲林揭開序幕。記者陳苡葳／攝影
象徵全中運最高精神的全中運聖火隊，今天上午來到雲林縣，縣長張麗善代表接下聖火，為110年全中運在雲林揭開序幕。記者陳苡葳／攝影

109年全國中等學校運動會在屏東舉辦，因受新冠狀肺炎的影響延至7月18日舉行。象徵大會最高精神的全中運聖火隊，今天上午來到雲林縣，縣長張麗善代表接下聖火，為110年全中運在雲林揭開序幕。

全中運聖火隊在斗南高中舞龍隊開場中，來到斗南田徑場，縣長張麗善、縣政總顧問張清良率教育處長邱孝文及體育會理事長郭志恆等人，一同迎接聖火到來。

張麗善表示，聖火傳遞是運動賽事最高精神指標，感謝聖火領隊、琉球國中校長蘇傳桔率隊前來雲林縣，隨後並將聖火交接予雲林代表隊重點選手張喬茵，期代表隊能為110年全中運刷新紀錄，再創佳績。

張麗善指出，雲林代表隊共有688名隊職員參加19個競賽項目，選手們培訓時，更聘請縣內優秀教練予以協助，發揮雲林在地精神，全力以赴，奪得更多獎牌，榮耀自己，也榮耀雲林。

「全中運是咱厝內的大代誌」，張麗善說，雲林縣是國內重要的體育運動大縣， 110全中運籌備委員會已於7月1日正式揭牌，籌委會成員也將前往屏東開幕式學習取經，迎接明年4月17日全中運在雲林，見證「雲林上場，精采飛揚！」

雲林縣長張麗善說，「全中運是咱厝內的大代誌」110全中運籌備委員會也將前往屏東開幕式學習取經，迎接明年4月17日全中運在雲林。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善說，「全中運是咱厝內的大代誌」110全中運籌備委員會也將前往屏東開幕式學習取經，迎接明年4月17日全中運在雲林。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）將全中運聖火交接予雲林代表隊重點選手張喬茵，期代表隊在110全中運再創佳績。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）將全中運聖火交接予雲林代表隊重點選手張喬茵，期代表隊在110全中運再創佳績。記者陳苡葳／攝影

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