聽新聞
test
0:00 / 0:00
張麗善迎接全中運聖火 期雲林代表隊再創佳績
109年全國中等學校運動會在屏東舉辦，因受新冠狀肺炎的影響延至7月18日舉行。象徵大會最高精神的全中運聖火隊，今天上午來到雲林縣，縣長張麗善代表接下聖火，為110年全中運在雲林揭開序幕。
全中運聖火隊在斗南高中舞龍隊開場中，來到斗南田徑場，縣長張麗善、縣政總顧問張清良率教育處長邱孝文及體育會理事長郭志恆等人，一同迎接聖火到來。
張麗善表示，聖火傳遞是運動賽事最高精神指標，感謝聖火領隊、琉球國中校長蘇傳桔率隊前來雲林縣，隨後並將聖火交接予雲林代表隊重點選手張喬茵，期代表隊能為110年全中運刷新紀錄，再創佳績。
張麗善指出，雲林代表隊共有688名隊職員參加19個競賽項目，選手們培訓時，更聘請縣內優秀教練予以協助，發揮雲林在地精神，全力以赴，奪得更多獎牌，榮耀自己，也榮耀雲林。
「全中運是咱厝內的大代誌」，張麗善說，雲林縣是國內重要的體育運動大縣， 110全中運籌備委員會已於7月1日正式揭牌，籌委會成員也將前往屏東開幕式學習取經，迎接明年4月17日全中運在雲林，見證「雲林上場，精采飛揚！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言